Un bărbat a dat peste o comoară de 700.000 de euro în timp ce săpa în grădina casei. Ce a descoperit
Un bărbat din Franța a găsit lingouri și monede de aur în valoare de aproximativ 700.000 de euro în timp ce săpa o piscină în grădina casei sale, au anunțat joi autoritățile locale, potrivit Reuters.
Bărbatul, al cărui nume nu a fost făcut public, a descoperi depozitul valoros în locuinţa sa din oraşul Neuville-sur-Saone, în apropiere de Lyon în luna mai şi a declarat valorile la Direcţia regională de cultură.
Nu se știe cui aparținea averea
Oficialii au decis recent că bărbatul poate păstra comoara, întrucât nu există niciun indiciu că ar fi o comoară arheologică, a spus un purtător de cuvânt al autorităţilor locale din Neuville-sur-Saone.
Nu se ştie cum a ajuns aurul acolo, iar fostul proprietar al terenului a murit, a adăugat purtătorul de cuvânt.
Cele cinci lingouri şi numeroasele monede au fost descoperite în pungi din plastic, a relatat ziarul regional Le Progres.
Sursa: Agerpres
aur, descoperire, monede, lingou
06-11-2025 20:33
06-11-2025 20:33