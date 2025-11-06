Un bărbat a dat peste o comoară de 700.000 de euro în timp ce săpa în grădina casei. Ce a descoperit

06-11-2025 | 20:33
Un bărbat din Franța a găsit lingouri și monede de aur în valoare de aproximativ 700.000 de euro în timp ce săpa o piscină în grădina casei sale, au anunțat joi autoritățile locale, potrivit Reuters.

Aura Trif

Bărbatul, al cărui nume nu a fost făcut public, a descoperi depozitul valoros în locuinţa sa din oraşul Neuville-sur-Saone, în apropiere de Lyon în luna mai şi a declarat valorile la Direcţia regională de cultură.

Nu se știe cui aparținea averea

Oficialii au decis recent că bărbatul poate păstra comoara, întrucât nu există niciun indiciu că ar fi o comoară arheologică, a spus un purtător de cuvânt al autorităţilor locale din Neuville-sur-Saone.

Nu se ştie cum a ajuns aurul acolo, iar fostul proprietar al terenului a murit, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Cele cinci lingouri şi numeroasele monede au fost descoperite în pungi din plastic, a relatat ziarul regional Le Progres. 

Sursa: Agerpres

