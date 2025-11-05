Raport Viginum: Rusia, implicată în tentative de interferență digitală la alegerile din Franța 2024

Marcat de alegerile europene şi apoi de alegerile legislative, anul 2024 în Franţa a fost propice pentru tentative de interferenţă.

25 de operațiuni digitale conduse de actori străini, între care grupul rus Storm-1516, au fost detectate în această perioadă, potrivit serviciului Viginum, responsabil cu combaterea tentativelor de destabilizare, relatează AFP.

„În cele două scrutinuri, am identificat în total 25 de tentative de interferențe digitale străine”, a declarat pentru AFP un responsabil al acestui organism afiliat Secretariatului General al Apărării și Securității Naționale, aflat sub tutela guvernului.

Această recrudescență a fost atribuită unor „moduri de operare persistente”, adică „actorilor răuvoitori” deja identificați, în special grupului rus Storm-1516.

Rețeaua respectivă a profitat, printre altele, de alegerile legislative anticipate pentru a crea „un site fals de campanie care uzurpa complet identitatea vizuală” a coaliției prezidențiale Ensemble (coaliția care îl susține pe președintele Emmanuel Macron) și promitea alegătorilor o „primă Macron” de 100 de euro în schimbul votului lor. Această „manevră informațională” a fost detaliată într-un raport recent al Viginum.

O altă tentativă făcută publică se referă la Raphaël Glucksmann, cap de listă al formațiunii PS–Place Publique la alegerile europene. Acesta anunțase cu mai puțin de două luni înainte de scrutin că era ținta unei operațiuni „provenind de la conturi pro-chineze”, care îl acuzau că ar fi „calul troian al americanilor – în special al CIA – în Europa”.

Aceste interferențe repetate sunt, potrivit responsabilului Viginum, semnul unei „intenții desfășurate pe termen lung, de a submina coeziunea, de a discredita instituțiile și de a modifica percepțiile asupra modelului democratic”, cu atât mai mult în perioada electorală, când „este suficient să arunci puțin gaz pe foc pe un subiect deja polarizant”.

Fenomenul a fost observat recent și în jurul mobilizării din 10 septembrie, care a luat naștere pe rețelele sociale franceze, dar care a făcut obiectul unor „preluări oportuniste” de către anumiți actori pro-ruși și pro-iranieni, potrivit unei alte surse guvernamentale, care vede în acest lucru „o manevră coordonată de interferență digitală străină”.

