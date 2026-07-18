În sat este scos la vânzare un apartament de 72 de metri pătrați pentru doar 45.000 de euro, adică aproximativ 625 de euro pe metru pătrat, față de circa 5.000 de euro pe metru pătrat în celebra stațiune Cortina d'Ampezzo, din regiunea Veneto.

Inițiativa de a promova această zonă mai puțin cunoscută îi aparține lui Alessio Piccinato, proprietarul agenției imobiliare Piccinato din Pordenone. Acesta a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care prezintă apartamentul, iar imaginile au devenit virale, depășind 600.000 de vizualizări

„Scopul meu este să le arăt oamenilor că există locuri în adevărata zonă montană unde apartamentele încă au prețuri foarte mici, chiar mai mici decât o mașină. Pentru cei care iubesc drumețiile și liniștea, această regiune ascunde adevărate bijuterii naturale”, a declarat agentul imobiliar pentru publicația Il Gazzettino.

Apartamentul din Cellino di Sopra este complet locuibil.

„Se află într-un bloc construit în anii '80, după cutremur. Are două dormitoare, bucătărie, living, șemineu, sobă, o masă mare pentru opt persoane, o terasă cu vedere spre munți și un garaj. Totul costă 45.000 de euro, un preț obișnuit pentru această zonă. Și nu este un caz izolat”, explică Piccinato.

Potrivit agentului imobiliar, regiunea din provincia Pordenone oferă oportunități excelente celor care preferă natura în locul stațiunilor aglomerate.

„Este adevărat că aici nu există instalații de transport pe cablu precum la Piancavallo, însă de aici pornesc trasee spectaculoase de drumeție. În apropiere se află Erto și Casso, barajul Vajont și lacul Barcis. În plus, satul este la doar șase minute de mers cu mașina de Claut.”

Case la prețul unei mașini și în alte sate

Nu doar în Cellino di Sopra pot fi găsite astfel de oferte. Piccinato vinde locuințe la prețuri similare și în zonele Frisanco și Val Colvera.

„În Vals, un cătun cu doar zece case, voi scoate în curând la vânzare locuințe asemănătoare, la aceleași prețuri. Dacă nu cauți neapărat pârtii de schi, ci iubești natura, poți cumpăra o casă cheltuind de cinci ori mai puțin decât în stațiunile celebre. În plus, Vals este la doar opt minute de centrul orașului Maniago, astfel că locuințele pot fi folosite și ca reședințe permanente.”

Situația este diferită în Piancavallo, stațiunea de schi cunoscută din Prealpii Carnici.

„Astăzi prețurile au crescut, însă până în 2020, înainte de pandemie, se puteau cumpăra locuințe și cu 20.000 de euro. După COVID, oamenii au început să caute tot mai mult spațiile deschise și natura, iar prețurile au explodat. Tocmai de aceea recomand celor interesați să cumpere acum, înainte ca aceste locuri neatinse de turismul de masă să fie descoperite de tot mai mulți vizitatori”, spune agentul.

Cine cumpără astfel de locuințe

Profilul cumpărătorului este reprezentat în principal de cupluri italiene cu vârste între 55 și 60 de ani.

„Ei caută liniște, natură și relaxare. Familiile cu copii mici sunt mai rezervate, deoarece preferă să aibă în apropiere servicii precum spitale sau farmacii.”

Majoritatea cumpărătorilor sunt italieni, însă interesul începe să crească și în rândul străinilor.

„Am vândut o casă la Barcis unei familii americane formate din patru persoane. Este un apartament spațios, cu intrare separată, grădină, situat lângă o pădure de aproape 60.000 de hectare și cu vedere la lac. Au plătit 80.000 de euro și îl vor folosi drept casă de vacanță. Locuiesc în Anglia și își doreau o proprietate în apropierea bazei aeriene Aviano. Nu cunoșteau localitatea și au fost fermecați de lac. În zonă încep să apară și cumpărători din Polonia și Ungaria.”

În concluzie, Alessio Piccinato recomandă această parte a provinciei Pordenone celor care visează la o casă la munte fără să cheltuiască o avere: