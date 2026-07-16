Giuseppe Macaione a declarat pentru un ziar local că și-a îndeplinit un vis prin obținerea diplomei de absolvire a liceului. El a povestit joi ziarului Il Tirreno că a absolvit specializarea inginerie electrică în cadrul cursurilor serale de la Institutul Tehnic Galilei, revenind la școală după mai bine de 60 de ani, potrivit Agerpres.

Macaione, născut în Sicilia, lângă Cefalù, a abandonat școala la 18 ani, a lucrat la căile ferate și apoi la poștă timp de peste 30 de ani, iar la pensionare a decis să-și reînvie pasiunea din tinerețe pentru ingineria electrică. „Am început să studiez din nou, de plăcere”, a declarat bărbatul reticent, care nu a dorit să fie fotografiat.

A revenit în bancă după mai bine de 60 de ani

„Am mers la cursurile serale alături de oameni mult mai tineri decât mine. M-am integrat printre ceilalți copii. A fost minunat”, a povestit el.

Anul trecut, octogenarul a fost nevoit să întrerupă cursurile pentru a fi alături de soția sa bolnavă. Ulterior, însă, s-a reîntors la școală și a finalizat cursurile cu durata de trei ani.

„Niciodată nu-i prea târziu să începi să studiezi”

„Niciodată nu-i prea târziu să începi să studiezi”, a declarat Macaione.

El s-a pregătit acasă, cu ajutorul unui profesor de literatură, notează ANSA.

Directorul institutului tehnic, Antonio Manfredini, l-a descris drept „un exemplu concret care demonstrează că, atunci când există voință, nu este nicio limită de vârstă pentru atingerea unui obiectiv”.