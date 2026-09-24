Cel mic ar fi deranjat ora, susțin cei din inspectoratul școlar. Și polițiștii s-au sesizat și fac verificări.

În imaginile filmate de un elev cu telefonul în sala de clasă, se observă cum profesorul îl bruschează pe băiat, apoi îl trage de haine şi încearcă să-l scoată din încăpere.

Imediat după ce aceste scene au apărut în spațiul public, polițiștii s-au sesizat. Cei de la Inspectoratul Școlar Județean susțin că dascălul ar fi avut intenția să ducă elevul spre biroul directoarei școlii.

Valentin Bucur, ISJ Brașov: ”Profesorul a dorit să îl ducă la direcţiune. Elevul a refuzat şi s-a văzut aşa cum aţi văzut în filmare la o agresiune. Profesorul, pentru că este la prima abatere, va fi chemat în fața comisiei de disciplină și riscă un avertisment”.

O anchetă disciplinară se va face și în cadrul liceului.

Daciana Drăcea, Directoarea Liceului: „E un incident pe care îl regretăm. Vom dechide, noi ca școală, o anchetă disciplinară, vom întruni comisia. Poliția știe despre incident”.

Mama: ”Nu mi se pare ok comportamentul„.

Este primul an când profesorul de religie predă la acest liceu, după ce se transferase de la o altă școală din județ. Potrivit datelor oficiale, este la catedră de zece ani.

Am încercat să îl contactăm pe profesorul de religie, însă acesta a transmis că nu dorește să ofere un punct de vedere cu privire la cele întâmplate.