Turiștii se bucură de zăpadă la Păltiniș. Cât costă o oră de pregătire cu un instructor de schi

Pe pârtiile din Păltiniș, distracția e în toi. Chiar dacă soarele e scump la vedere, stațiunea se bucură de mulți oaspeți.

Începători sau avansați, schiorii au cele mai bune condiții.

Zăpada naturală a fost îmbogățită, iar în weekend se poate schia și pe nocturnă.

Reporter: „De ce îți place ție iarna?”

Fetiță: „Să schiez și să mă dau cu sania și să fac îngerași de zăpadă.”

Reporter: „Cum merge schiul?”

Fetiță: „Foarte bine.”

Întregul complex de la intrarea în stațiunea Păltiniș este considerat un resort cu pârtii prietenoase pentru copii.

A fost și aglomerație, mai ales că toată lumea a vrut să ajungă cât mai aproape cu mașina.

Cristian Petre, instructor de schi: „Cred că e o zi cu multă lume. Important e să nu stăm în casă, să venim la zăpadă.”

În ciuda unor mici provocări, atmosfera a fost plină de voioșie.

Tânăr: „Au fost mici căzături pentru mine, e prima dată când mă urc pe placă. E o atmosferă incredibilă aici, a și nins, e superb.”

Adolescent: „Poți să ajungi foarte repede din Sibiu până aici, și cei de la Păltiniș fac zăpadă foarte bună.”

Un skipass valabil o zi în timpul săptămânii costă 165 lei pentru adulți, 155 de lei pentru studenți, elevi și pensionari, iar pentru copii – 135 de lei.

Iar o oră de pregătire cu instructor este 150 de lei. După 11 ianuarie, prețurile mai scad puțin.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













