Potrivit The New York Times, americanii şi israelienii şi-au ajustat planul iniţial şi au decis să îl vizeze exact în acel moment. Dezvăluirile apar din culisele Operaţiunii „Epic Fury”, relatează AFP.

NYT dezvăluie, citând surse apropiate operaţiunii, că CIA îl monitoriza pe liderul suprem iranian de mai multe luni şi dobândise un anumit grad de certitudine cu privire la locurile în care se afla şi la obiceiurile lui Ali Khamenei.

„Apoi, agenţia a aflat că o reuniune a unor oficiali de rang înalt urma să aibă loc sâmbătă într-un complex imobiliar aparţinând autorităţilor iraniene, în centrul Teheranului. Şi, mai important, CIA a aflat că liderul suprem urma să fie prezent acolo”, dezvăluie cotidianul newyorkez.

O informaţie care schimbă crinologia

Americanii au împărtăşit apoi informaţia cu Israelul, iar potrivit unor surse familiarizate cu procesul decizional, intervievate de ziar, Statele Unite şi Israelul au decis să ajusteze calendarul atacului pentru a valorifica această informaţie, care a permis eliminarea liderului Republicii Islamice.

Planul iniţial prevedea un atac pe timpul nopţii, pentru a beneficia de acoperirea întunericului, dezvăluie publicaţia. În cele din urmă, lovitura a fost lansată la ora locală 9.40 (8.10, ora României), cu rachete aer-sol cu rază lungă de acţiune, al căror tip nu este precizat.

Liderul suprem şi mai mulţi oficiali iranieni au fost eliminaţi în campania de atacuri americano-israeliană anunţată sâmbătă.

Ca represalii, Iranul a lansat o serie de atacuri împotriva intereselor americane din Orientul Mijlociu, dar şi împotriva altor ţări din regiune.