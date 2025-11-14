„Via Dobrogeana”, un proiect inspirat din succesul „Via Transilvanica”, care leagă Galațiul de Delta Dunării și de litoral

În România, un nou proiect, inspirat de succesul „Via Transilvanica”, prinde contur: „Via Dobrogeana”.

Traseul, lung de 850 de kilometri, pornește din Galați și leagă Munții Măcinului, Delta Dunării, Sulina, litoralul Mării Negre și podgoriile Constanței. Inițiativa urmărește să conecteze comunitățile dobrogene într-un drum simbolic, care să spună povestea naturii, diversității și tradițiilor din această regiune.

„Via Dobrogeana” își propune să unească Delta, Marea, Munții Măcinului și satele multietnice din Dobrogea. Traseul începe pe faleza Dunării, la Galați.

Corespondent Știrile ProTV: „Biserica fortificată Precista a fost construită la mijlocul secolului al XVII-lea, pe vremea domnitorului Vasile Lupu, și, de astăzi, este punctul de plecare în Via Dobrogeana.”

De aici, drumul trece prin Galați și Brăila și intră în Dobrogea pe podul suspendat inaugurat acum doi ani.

Turiștii ajung în Munții Măcinului - cei mai vechi din România - unde descoperă urme de cetăți și peisaje unice.

În Greci, localnicii au început să amenajeze spații de cazare pentru drumeți.

Briana Jașcu, administratorul unei pensiuni: „Sunt foarte multe tipuri de trasee ușoare. Avem chiar și Sfinxul Dobrogean, nu este la fel de cunoscut ca Sfinxul Bucegi, dar noi spunem că se merită să cunoști această zonă.”

Traseul continuă pe canalele Deltei Dunării și ajunge în comunitățile lipovene.

Corespondent Știrile ProTV: „Traseul se va putea face pe jos, dar și cu barca sau călare. Drumețul va vizita peșteri, mănăstiri, cetăți, dar și 12 crame unde vor organiza degustări de vinuri specifice Dobrogei.”

Mădălin Simion, reprezentantul unei crame: „Poți merge pe traseul strugurelui din câmp până la îmbuteliere. Poți vedea toți pașii de la recoltare până la produsul finit.”

Construcția efectivă a traseului va începe anul viitor.

Laurențiu Isopescu, președintele Asociației „Via Dobrogeana”: „Tot traseul va fi marcat și va avea o infrastructură turistică de orientare, indicatoare. Vor fi aplicații mobile, va fi o hartă interactivă.”

Costurile întregului proiect se vor ridica la aproximativ patru milioane de euro. Banii vor fi obținuți din sponsorizări și donații.

„Via Dobrogeana” va fi inaugurată în 2027.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













