La Academia de Studii Economice, candidații au susținut examen pentru cibernetică și drept. În medie sunt 14 pe loc.

Absolvent: „E examen grilă, dar sunt niste grile destul de complexe"

Absolvent: „E un pas mare, mai ales că e un examen, nu dificil, dar sunt emoțiile mari și greu de controlat”.

La facultatea de medicină și farmacie Carol Davila s-au înscris cu 3.000 mai mulți doritori ca anul trecut.

Viorel Jinga, rectorul UMF Carol Davila: „Comisia deja a plecat să formuleze subiectele într-un loc secret, se lucrează până duminică pentru ca întrebările să fie cât mai clare și nicio întrebare anulată. Iar la asistență medicală e chiar un record pentru că am schimbat modalitatea de evaluare, pe bază de dosare, adică media de la bac și mediile din liceu".

La agronomie și medicină veterinară au fost validate peste 2.400 de dosare. Lupta cea mare se va da pentru cele 1.300 de locuri de la buget. Și, ca o curiozitate, medicina veterinară în limba franceză este cel mai căutat program de studii.

Sorin Câmpeanu, rectorul USAMV: „La franceză a fost tot timpul concurență mai mare concurență la medicina veterinară în franceză decât la română sau engleză. Sunt studenți francofoni, mare parte din Franța. Avem și situații în care studenții francezi nu mai au loc la veterinară în franceză și merg la programul în engleză"

Corespondent Pro TV: „La Universitatea din București, la științe politice s-au înscris la programul relații internaționale cu 47% mai mulți candidați față de anul trecut. O creștere de 40% înregistrează și biochimia. Cea mai mare concurență de până acum este însă la chimie farmaceutică, 17 candidați înscriși pe un singur loc la buget. Și la administrarea afacerilor 16 absolvenți de liceu se luptă pentru un loc."

În același timp, Universitatea a renunțat anul acesta la mai multe programe de licență și masterat, printre care antropologie, studii culturale balcanice sau studii medievale.