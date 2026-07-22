Potrivit Agerpres, el a adăugat că instanţa a motivat "ceea ce PSD a semnalat în repetate rânduri" - absenţa dialogului social.

"A venit şi decizia instanţei de ieri care suspendă practic procedura legislativă iniţiată de Guvern pe un motiv până la urmă de bun-simţ, semnalat în repetate rânduri de către PSD - absenţa totală a dialogului social. Până la o analiză juridică temeinică despre efectele deciziei instanţei de ieri, daţi-mi voie să constat atitudinea incalificabilă a ministrului demis Pîslaru, care sfidează o hotărâre a justiţiei. Este o reacţie intolerabilă într-un stat de drept", a declarat Grindeanu într-o conferinţă de presă.

Curtea de Apel Bucureşti a admis marţi o cerere a Federaţiei SANITAS şi a dispus suspendarea procedurii proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice publicat pe site-ul Ministerului Muncii.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a transmis marţi că hotărârea Curţii de Apel Bucureşti privind suspendarea demersurilor legate de viitoarea lege a salarizării nu împiedică desfăşurarea consultărilor cu partenerii sociali şi a activităţilor de fundamentare tehnică, precizând că instituţia nu a iniţiat un proiect de lege, ci a elaborat un document de lucru pentru o posibilă iniţiativă parlamentară.

''A cântat iar ciocârLia. După ce a clasat democraţia internă din Partidul Naţional Liberal printr-o decizie fulger, Curtea de Apel Bucureşti decide azi (n.r. - marţi), în aceeaşi zi, că un text referitor la salarizare postat în secţiunea de 'Comunicate de presă' de pe site-ul Ministerului Muncii este interzis. Remarcăm astfel un nou record de viteză al sistemului judiciar, care pare că funcţionează la foc automat atunci când este vorba de decizii împotriva Guvernului actual şi a mandatului de preşedinte PNL al lui Ilie Bolojan'', a scris ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, pe Facebook.