Evaluate la peste 150.000 de euro, tablourile pictate acum 500 de ani au fost găsite de criminaliști în locuința unui bărbat din Constanța.

Operele de artă recuperate în primăvara anului trecut au fost supuse unor expertize criminalistice și conservate la Muzeul George Severeanu din Capitală, de unde au fost predate marți către autoritățile Italiene.

Vorbim de opere pictate de maeștri ai școlilor de artă din Italia din secolele 15 și 17, și care au fost furate din casa unui colecționar. Acesta ar fi precizat că a avut în anul 2024 un angajat roman, iar când acesta și-a încheiat contractul, în august, au dispărut și tablourile. Proprietarul și polițiștii italieni l-au considerat pe român principalul suspect.

În martie 2025 polițiștii criminaliști români au ajuns la locuință suspectului din Constanța unde au găsit într-o plasă de rafie și într-un geamantan cele 10 tablouri furate.

Individul ar fi încercat să le vândă mai întâi unei case de licitații apoi unui polițist sub acoperire. El și alți trei complici au fost reținuți atunci, iar instanța a decis să fie judecați în libertate pentru furt calificat. Cu mențiunea că suspectul principal a fost plasat sub control judiciar.

La ceremonia de predare organizată marți autoritățile italiene au mulțumit României pentru buna colaborare și pentru recuperarea în timp record a bunurilor de patrimoniu.