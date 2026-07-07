Instanța de la Strasbourg a decis că aceste afirmații au perpetuat stereotipuri sexiste, au minimalizat violența de gen și au supus victima unei noi forme de victimizare.

Totodată, CEDO a concluzionat că procurorul – și, implicit, sistemul judiciar italian – nu a desfășurat o anchetă promptă, completă și eficientă, așa cum impune legislația în cazurile de violență domestică, relatează The Guardian.

Hotărârea nu menționează identitatea procurorului, însă Audrey Ubeda, cetățean francez care și-a acuzat fostul partener de violență, a declarat că a fost șocată să afle că decizia a fost luată de o femeie.

Acuzații de viol și amenințări cu moartea

Cazul datează din aprilie 2021, când Audrey Ubeda, care locuia împreună cu partenerul său italian în zona orașului Avellino, din sudul Italiei, a depus o plângere la poliție.

Femeia a susținut că ea și cei doi copii ai cuplului au fost supuși unor abuzuri fizice și psihice. Potrivit plângerii, bărbatul ar fi violat-o în repetate rânduri și i-ar fi pus un cuțit la gât în fața a doi martori, amenințând-o că va avea aceeași soartă ca victimele unor cazuri de femicid despre care se scrisese în presă.

La sfârșitul aceluiași an, procurorul care instrumenta dosarul a cerut clasarea cauzei. Acesta a descris incidentul cu cuțitul drept „o glumă proastă” și a apreciat că violențele exercitate asupra copiilor reprezentau doar măsuri disciplinare, care nu depășeau limitele autorității părintești.

În ceea ce privește acuzațiile de viol, procurorul a susținut că este dificil de stabilit dacă a existat lipsa consimțământului, deoarece bărbatul ar fi putut să nu își dea seama că partenera nu era de acord.

Acesta a motivat că este „normal ca bărbații să fie nevoiți să depășească un minim de rezistență pe care orice femeie tinde să îl manifeste atunci când este obosită de activitățile zilnice și un bărbat face o avansare sexuală”.

Dosarul a fost redeschis

Cererea de clasare a fost respinsă, iar cazul a fost preluat de un alt procuror.

Ulterior, fostul partener al femeii a fost trimis în judecată și condamnat în primă instanță la patru ani și jumătate de închisoare. În prezent, acesta este în libertate, în timp ce contestă sentința.

CEDO a obligat statul italian să plătească aproximativ 60.000 de euro despăgubiri lui Audrey Ubeda și celor doi copii ai săi, care au locuit timp de trei ani într-un adăpost pentru victimele violenței domestice.

Instanța a apreciat că autoritățile italiene au încălcat interdicția tratamentelor inumane și degradante aplicabile victimelor violenței domestice, inclusiv prin faptul că nu au luat măsuri de protecție adecvate, precum atribuirea unei locuințe sau aprobarea solicitării femeii de a se muta în Franța.

În declarațiile făcute presei italiene după pronunțarea hotărârii, Audrey Ubeda a spus că verdictul reprezintă „o reparație morală” și „o victorie pentru toate femeile”.

„Când avocata mea mi-a explicat că un magistrat l-a exonerat pe fostul meu partener invocând imaginea unui bărbat care trebuie să învingă rezistența unei femei pentru a face sex, m-am simțit din nou rănită. Am fost și mai șocată când am aflat că acele cuvinte aparțineau unei procuroare”, a declarat femeia pentru publicația La Repubblica.