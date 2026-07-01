Regulile diferă în funcție de regiune și chiar de la o plajă la alta, astfel că autoritățile recomandă turiștilor să verifice restricțiile înainte de a pleca în vacanță, scrie Express.

Unele plaje sunt doar recomandate ca fiind fără fumat, în timp ce pe altele interdicția este prevăzută în regulamentele locale și este sancționată cu amenzi. Astfel, două plaje aflate în apropiere pot avea reguli diferite.

Unde este interzis fumatul

În Barcelona, autoritățile au interzis fumatul pe toate plajele orașului. Excepție fac terasele de pe plajă și promenadele. Interdicția se aplică pe întreaga suprafață a plajei, de la nisip până la malul mării.

Alte zone în care fumatul – și, în unele cazuri, inclusiv utilizarea țigărilor electronice – este restricționat sunt:

Insulele Baleare – numeroase plaje din Mallorca, Ibiza și Menorca au fost declarate zone fără fum;

Insulele Canare – pe insule precum Lanzarote și Gran Canaria au fost amenajate plaje cu aer curat, unde fumatul este interzis;

Benidorm – zonele accesibile ale plajelor Levante și Poniente au devenit spații fără fum, în cadrul unei inițiative locale pentru sănătate;

Galicia – este una dintre regiunile spaniole cu cele mai multe plaje unde fumatul este interzis;

Andaluzia și Murcia – restricțiile diferă de la o localitate la alta, în funcție de deciziile autorităților locale.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), numărul plajelor fără fum din Spania a crescut de la 91 în 2018 la 525 în 2021. În prezent, ghidurile turistice spaniole indică faptul că există peste 600 de plaje cu astfel de restricții.

Autoritățile recomandă turiștilor să verifice regulile valabile pentru plaja pe care urmează să o viziteze, deoarece acestea pot varia chiar și între plaje aflate la mică distanță una de cealaltă.