Serviciile de urgență au fost chemate imediat la locul cu pricina. Polițiștii au început să vorbească cu acesta, însă, la scurt timp, bărbatul a căzut de la înălțimea de aproximativ 30 de metri, relatează METRO.

El a fost declarat decedat la fața locului și încă nu a fost identificat oficial.

Moartea sa nu este tratată ca fiind suspectă, însă Poliția din Dorset, Anglia, s-a autosesizat.

Poliția le-a cerut martorilor să nu distribuie pe internet imagini video cu momentul căderii.

„Eram pe plajă, chiar vizavi, și mă pregăteam să mă așez când am ridicat privirea și am văzut mișcare.”, a declarat un martor pentru Dorset Echo.

Apoi, bărbatul a căzut brusc, iar oamenii aflați pe plajă în timpul valului de căldură au început să țipe îngroziți.

„Bărbatul nu a fost încă identificat oficial. Moartea nu este tratată ca fiind suspectă, iar un dosar va fi înaintat medicului legist.”, a transmis Poliția din Dorset.