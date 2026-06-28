Serviciile de urgență au fost chemate imediat la locul cu pricina. Polițiștii au început să vorbească cu acesta, însă, la scurt timp, bărbatul a căzut de la înălțimea de aproximativ 30 de metri, relatează METRO.

El a fost declarat decedat la fața locului și încă nu a fost identificat oficial.

Moartea sa nu este tratată ca fiind suspectă, însă Poliția din Dorset, Anglia, s-a autosesizat.

Poliția le-a cerut martorilor să nu distribuie pe internet imagini video cu momentul căderii.

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Eram pe plajă, chiar vizavi, și mă pregăteam să mă așez când am ridicat privirea și am văzut mișcare.”, a declarat un martor pentru Dorset Echo.

Apoi, bărbatul a căzut brusc, iar oamenii aflați pe plajă în timpul valului de căldură au început să țipe îngroziți.

Bărbatul nu a fost încă identificat oficial. Moartea nu este tratată ca fiind suspectă, iar un dosar va fi înaintat medicului legist.”, a transmis Poliția din Dorset.