Sfatul de călătorie a fost dezvăluit de Aeroportul Manchester și s-ar putea dovedi extrem de util pentru familii în perioada aglomerată a vacanțelor de vară, notează Express.

Potrivit Aeroportului Manchester, există o metodă simplă de a reduce timpul de așteptare dacă pasagerii au posibilitatea de a alege banda de control. Conducerea aeroportului a publicat pe site un „Ghid complet pentru aeroport”, care include numeroase recomandări, de la alegerea încălțămintei potrivite până la decorarea bagajelor pentru a fi mai ușor de identificat.

Banda din stânga ar putea fi alegerea mai rapidă

În secțiunea dedicată perioadei petrecute în aeroport, ghidul prezintă un truc care i-ar putea ajuta pe călători să treacă mai repede de controlul de securitate, folosind un principiu de „psihologie”.

„Dacă aveți posibilitatea de a alege banda de securitate, alegeți-o pe cea din stânga. Cei mai mulți pasageri sunt dreptaci și vor prefera subconștient partea dreaptă, ceea ce face ca banda din stânga să fie puțin mai liberă”, au explicat reprezentanții aeroportului Manchester.

Aceștia au adăugat că pasagerii pot plăti și pentru un upgrade la serviciul FastTrack, pentru o experiență mai rapidă.

„Pentru doar câteva lire, puteți cumpăra bilete FastTrack pentru a folosi banda prioritară și a evita cozile înainte de controlul de securitate la plecare și controlul pașapoartelor la sosire”, au mai precizat reprezentanții aeroportului.

Multe aeroporturi oferă un serviciu similar, care le permite pasagerilor să plătească pentru accesul la FastTrack.

Și Aeroportul Londra Stansted oferă recomandări privind controlul de securitate. Aeroportul a transmis: „Dacă aveți posibilitatea de a alege banda de securitate, alegeți-o pe cea din stânga.”

Sugestia s-ar putea dovedi deosebit de utilă în perioadele aglomerate, precum vacanța de vară a elevilor.

Ce haine sunt recomandate pentru călătoria cu avionul

Desigur, pasagerii nu au întotdeauna control asupra benzii către care sunt direcționați. Totuși, aceștia pot contribui la grăbirea procesului evitând accesoriile greu de îndepărtat.

„Pentru a vă pregăti ținuta pentru controlul de securitate, purtați încălțăminte pe care o puteți da jos și încălța cu ușurință. Evitați curelele sau sistemele de închidere complicate ale hainelor și excesul de bijuterii. Încercați să păstrați buzunarele libere de obiecte care nu sunt necesare”, au transmis reprezentanții aeroportului Londra Stansted.

Totuși, merită să aveți la voi câteva straturi de haine. Conducerea aeroportului recomandă împachetarea unor articole precum puloverele, care pot fi puse și date jos cu ușurință atunci când temperatura se schimbă.

„Temperaturile din avioane pot varia, astfel că este recomandat să purtați mai multe straturi de haine care pot fi îndepărtate. Un pulover suplimentar poate fi folosit oricând drept pernă, dacă nu aveți altă utilizare pentru el”, au declarat reprezentanții aeroportului.

Pasagerii care caută mai multe sfaturi pentru călătorii pot verifica site-ul aeroportului lor pentru cele mai recente recomandări. Este important să consultați întotdeauna regulile înainte de plecare. Multe aeroporturi oferă, de asemenea, sfaturi și trucuri suplimentare pentru o experiență mai ușoară.