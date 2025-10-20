Trei din patru români cred în noroc, superstiții și energii invizibile. „Se poate să existe extratereștri”

20-10-2025 | 19:46
În epoca inteligenței artificiale ne urmăresc superstițiile. Trei din patru români cred în puterea norocului, iar unii îl invocă prin gesturi sau ritualuri vechi de secole.

Larisa Antal

Alții cred și în vrăjitoare, spirite, fantome ori sunt convinși că data nașterii poate prezice evenimentele din viața reală. Datele apar în ultimul studiu INSCOP, care arată și că sunt mulți români care cred în diverse conspirații.

În viața românilor, norocul are un loc aparte. 7 din 10 conaționali consideră că fără noroc nu pot reuși în viață. Așa că își pun încrederea în tot felul de obiecte sau semne care le apar în cale. Numărul norocos, de pildă, este talisman pentru mai bine de 30% dintre români.

Un sfert dintre români cred că, totuși, își pot schimba norocul dacă evită pisica neagră, nu se întorc din drum și sunt cu ochii în patru în zilele de 13 ale lunii care pică marțea sau vinerea. În mod neașteptat, studiul realizat de INSCOP, în luna octombrie, arată că cei mai superstițioși sunt tinerii de până în 29 de ani. 42% dintre ei, de pildă, cred că horoscopul prezice corect evenimente din viață. Și tot atâția sunt convinși că există energii invizibile care le influențează sănătatea.

Vasile Bănescu, teolog: Asta indică, în viziunea mea, o criză educațională fără precedent, criză educațională în care România a fost surprinsă și la sfârșitul anului trecut. A apărut o sectă pur și simplu în mijlocul nostru, formată din câteva milioane de oameni care crede în cineva cu puteri speciale, o persoană tip guru”.

Nu este de mirare, așadar, că aproape 4 din 10 români cred că printre noi există persoane cu capacități speciale care pot vindeca prin atingere și pot prezice viitorul. Cei mai mulți sunt din București. 21% dintre conaționali mai cred că există spirite și fantome care interacționează cu lumea noastră.

Camelia Burghele, antropolog: „Cifrele sunt cât se poate de elocvente și spun foarte multe și despre nivelul cultural. Un sondaj Reuters din 2019 atesta că în România sunt 4000 de vrăjitoare. Polul vrăjitoarelor din România se găsește în București, doar Ploieștiul și Câmpina se mai apropie. Să șțiți că numai Bucureștiul și Moscova au academii de vrăjitorie”.

Studiul INSCOP scoate la iveală și o tendință îngrijorătoare, aceea de a crede în conspirații.

Tânăr: „Se poate să existe extratereștri, avem ca dovadă piramidele. Acum mii de ani, cum au fost construite? Cele 7 minuni ale lumii... toate sunt dovezi clare că au existat tehnologii avansate pe pământ pe care oamenii nu ar fi putut să le construiască”.

Dacă superstițiile nu fac decât să ne dea mai multă încredere în anumite momente, conspirațiile sunt extrem de periculoase și erodează încrederea în instituții și știință, sunt de părere sociologii.

Darie Cristea, sociolog și directorul de cercetare al INSCOP: „Neîncredere în instituții, în absolut orice. Nu contează dacă neîncrederea aceasta este justificată sau nu. Odată ce e prezentă, ea nu ajută. Și, în al doilea rând, incertitudine. Suntem o societate marcată de incertitudine, cel puțin în percepția publică”.

Sondajul a fost realizat în perioada 6 - 10 octombrie, pe un eșantion de 1.100 de persoane, cu o marjă de eroare de plus/minus 2,95%.

Dată publicare: 20-10-2025 19:31

