Alpinistul se aventurase pe un traseu montan cu pereți abrupți, spun salvamontiștii.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

O femeie care ar fi asistat la accident a sunat imediat la 112. Potrivit polițiștilor, trupul tânărului a rămas suspendat într-o zonă greu accesibilă, iar salvatorilor au avut o misiune dificilă.

O anchetă va stabili exact circumstanțele care au dus la această nenorocire.

Tot în weekend, salvamontiștii din Prahova au găsit pe un traseu spre Vârful Ciucaș o femeie de 55 de ani căreia i s-a făcut rău.

Femeia - care avea stări de leșin și nu se mai putea deplasa - a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital, în Brașov, după ce salvamontiștii și un medic i-au acordat primul ajutor.

Iar în județul Brașov, un tânăr de 26 de ani a avut nevoie de ajutor după ce s-a rătăcit în Piatra Craiului.

Tânărul făcea parte dintr-un grup care a plecat la drum în jurul prânzului. Au ajuns în zona Vârful Turnu pe ploaie și la o oră foarte târzie, moment în care ar fi izbucnit un conflict. Ceilalți trei din grup au decis să continue traseul și l-au abandonat. Rămas singur, pe întuneric, acesta a părăsit traseul marcat și a încercat să coboare direct prin zona abruptă.

Cirprian Lolu, șef Salvamont Zărnești: „N-aș pleca pe munte la ora 12 cu intenții de a parcurge un traseu, darămite la ora 7 seara. Norocul dânsului este că a avut semnal, că am putut repera foarte rapid localizarea lui”.

Ioana Crăciun, voluntar Salvamont Zărnești: „Hornul Găinii, de asta nici nu a reușit să coboare pentru că dacă nu cunoști zona, în stânga și în dreapta sunt pereți, e foarte expus și periculos”.

Corespondent PRO TV: „Salvamontiștii ne recomandă să ne alegem partenerii de drum cu responsabilitate. Spiritul de echipă este esențial. Iar conflictele nu trebuie niciodată să ducă la separarea grupului pe munte”.

Scurtarea drumului prin zone abrupte și necunoscute este extrem de periculoasă, mai atrag atenția salvamontiștii.