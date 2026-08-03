Anemie fără vreo cauză evidentă? Medicul vă recomandă și analiza numită electroforeza proteinelor. Această metodă ajută diagnosticarea bolilor hepatice, renale, a inflamațiilor sau a bolilor de sânge.

Dr. Sorina Nicoleta Bădeliță, medic primar hematologie: ”Unul dintre cel mai frecvente simptome în bolile hematologice este oboseala. Astenia fizică care nu ține o săptămână. Când o persoană e obosită timp îndelungat 1-2 luni, e obligatoriu să mergă la medicul de familie să facă o hemoleucogramă”.

Oboseala exprimă frecvent dificultăți ale inimii. Dar și probleme ale sângelui. Iată cum se simt problemele inimii.

Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog: ”Când un om simte că începe să obosească și durerile în piept pot fi un semn, dar mai ales oboseala la un efort la care anterior nu erai obosit și începi să simtă că obosești când urci scări sau o pantă- control cardiologic care să includă ecografia. Noi, la inimă avem 4 valve, ele sunt ca niște supape, care separă cavitățile inimii. Cele mai importante sunt valva mitrală, care separa atriul stâng de ventricului stâng, și valva aortică, care separă ventriculul stâng de aortă. Ele sunt cele care au probleme”.

Oboseala frecventă, anemie observată la hemoleucogramă. Uneori, dureri de oase. Oricare dintre acestea trebuie să vă trimită și la hematolog.

După 50 de ani, analizele de sânge trebuie făcute de două ori pe an

Dr. Sorina Nicoleta Bădeliță, medic primar hematologie: ”Durere la oase, nu la durere nivelul articulației, ci la nivelul oaselor lungi, stern, bazin, pacientul spune că este prins într-un corset, dureri care se calmează un timp, apoi reapar să pună medicul de familie în alertă”.

Anemie, teste de inflamație ușor crecute și testele care exprimă funcția renală ușor crescute. Vorbim de creatinină. Așa apare suspiciunea de mielom multiplu, o boală cronică hematologică, care se poate trata până la remisie.

Dr. Sorina Nicoleta Bădeliță, medic primar hematologie: ”Mielomul multiplu este o boală cronică malignă catacterizată de o creștere anomală a unor celule din măduvă, numite plasmocite, care secretă imunoglobuline. Imunoglobulinele iubesc rinichiul și se depun în richi și produc insuficiență renală din această boală. Descoperită în stadiul 1 de boală sau în stadiul dormant nu implică niciun tratament, calitatea vieții e net îmbunătățită când pacientul vine în stadiul incipient de boală”.

Boala se tratează prin autotransplant de măduvă. Dar și prin medicamente de ultimă generație, care asigură remisia bolii. Tratamentul, eligibil în toată lumea, este decontat prin Casa de Asigurări de Sănătate. Hemoleucograma și biochimia sângelui se fac o dată pe an, dacă aveți sub 50 de ani. Și o dată la 6 luni, după 50 de ani.