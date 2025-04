Tradiția vânătorii de ouă de Paște i-a mobilizat pe copiii din Radna și în acest an. Unii au venit hotărâți să câștige

O tradiție plină de culoare și veselie i-a antrenat pe cei mici și în acest an de Paște.

Pe dealurile înverzite de lângă biserici sau în curțile caselor, copiii s-au întrecut în căutarea ouălor colorate ascunse cu grijă prin iarbă.

La final, mulți au plecat acasă cu coșul plin.

Minute în șir Ilinca și Rareș s-au întrecut prin curte, ca într-o vânătoare de comori.

Pe dealul de lângă Basilica Papală Maria Radna, cel mai mare loc de pelerinaj romano-catolic din vestul țării, au venit aproape 100 de copii, care au încercat să își umple coșulețele cu ouăle ascunse în iarba.

Băiat: „Le împart la copii, că poate ei vor mai mult să adune, dar nu reușesc, că nu sunt destul de rapizi”.

Unii copii au venit hotărâți să câștige.

Băiat: „M-am pregătit așa: într-o zi am venit cu plasa, am fugit, m-am uitat și așa m-am antrenat eu și am rezistat”.

La Ighiu, în Alba, copiii au pornit la o vânătoare de dulciuri, pe pajiștea din apropierea pensiunii. Norocoșii au găsit sute de bomboane, batoane de ciocolată sau punguțe cu jeleuri.

Câștigătorii au luat coșul cu dulciuri acasă.

