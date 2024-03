Paștele catolic 2024 - ce țări sărbătoresc și ce tradiții au. De la crucificări reale până la omleta din 5.000 de ouă

Această dată este observată de creștinismul occidental - catolic, anglican, biserici protestante, etc. Duminica Paștelui ortodox apare adesea la o dată ulterioară decât cea a Paștelui.

Paștele catolic în 2024 - cum se calculează data

Anul acesta, Paștele catolic pică pe 31 martie. Acest lucru se bazează pe calendarul gregorian. Cu toate acestea, multe biserici ortodoxe orientale urmează calendarul iulian în loc de cel gregorian.

În 2024, Paștele ortodox va avea loc duminică, 5 mai (data calendarului iulian convertită în calendarul gregorian).

Postul Mare la catolici începe în Miercurea Cenușii, cu 40 de zile înainte de Paște (fără a lua în considerare duminicile).

În 2024, Miercurea Cenușii a căzut pe 14 februarie. Mulți creștini participă la slujbele bisericești în Miercurea Cenușii unde li se face semnul crucii pe frunte cu cenușă. Cenușa este un simbol al penitenței în Vechiul Testament și în antichitatea păgână.

În Biserica Catolică Romană, Miercurea Cenușii este o zi de post și rugăciune. În secolul al VI-lea, creștinii care comiseseră greșeli grave erau obligați să facă penitență publică.

În Miercurea Cenușii, acești creștini purtau un veșmânt de pânză aspră confecționat din păr de capră și purtat sub forma unei cămăși sau ca un brâu în jurul șoldurilor, în semn de penitență (pe care îl purtau timp de 40 de zile), apoi episcopul local îi binecuvânta și îi stropea cu cenușă.

În timp ce alții recitau Psalmii Penitențiali, penitenții erau alungați din locul sfânt. Nu puteau intra din nou în biserică până în Joia Mare (joia dinaintea Paștelui), când primeau absolvirea.

Paștele este o sărbătoare care nu are dată fixă, așa că nu are loc întotdeauna în aceeași zi de la un an la altul. În calendarul gregorian, acesta pică întotdeauna într-o duminică între 22 martie și 25 aprilie. Cu toate acestea, Paștele poate fi observat între 4 aprilie și 8 mai în Biserica Ortodoxă Orientală.

Peste o perioadă de 500 de ani (de la 1600 la 2099 d.Hr.), se întâmplă ca Paștele să fie sărbătorit cel mai des în fiecare an pe 31 martie sau pe 16 aprilie.

Conform mediei pe termen lung, cea mai neobișnuită dată a Paștelui este 22 martie. Locul al doilea este pentru data de 24 aprilie, iar pe locul al treilea este data de 23 martie.

Duminica Paștelui cade întotdeauna în prima duminică după Luna Plină a Paștelui. Ce este Luna Plină a Paștelui? Acesta este în mod specific prima duminică care urmează după Luna Plină care apare pe sau după echinocțiul de primăvară sau martie.

Țările cu cetățeni predominant catolici

Catolicismul este o religie practicată în națiuni din întreaga lume și o ramură a creștinismului.

Există mai multe credințe de bază ale catolicismului. În primul rând, catolicii cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu, că a fost răstignit undeva în jurul anului 33 d.Hr., și că a înviat din morți și s-a înălțat la cer.

Catolicii mai cred că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și folosesc cele Zece Porunci ca busolă morală și etică.

Catolicii cred în Adam și Eva, și cred că toți oamenii sunt păcătoși din cauza păcatului original al lui Adam și Eva.

În timp ce aceste credințe de bază sunt comune la toate variantele creștinismului, catolicismul mai are și anumite viziuni exclusive, unice printre denominațiile creștine.

De exemplu, în timp ce cei mai mulți creștini văd botezul ca pe un act simbolic, catolicii cred că practica înlătură acest păcat original și este necesară pentru mântuire.

În plus, catolicii se roagă și către sfinții decedați și Fecioara Maria, în timp ce ortodocșii se roagă doar Sfintei Treimi, Tatăl (Dumnezeu), Fiul (Isus), și Duhului Sfânt.

Diferențe suplimentare includ mărturisirea păcatelor către un preot pământesc și credința catolică în existența Purgatoriului.

Top 11 țări cu cetățeni predominant catolici:

· Brazilia 123.360.000

· Mexic 100.000.000

· Filipine 85.470.000

· Statele Unite 69.300.000

· Italia 50.474.000

· Franța 39.000.000

· Columbia 35.000.000

· Polonia 33.037.017

· Spania 30.720.000

· Argentina 28.770.000

Privind numărul total de catolici într-o națiune, Brazilia ocupă primul loc. Se estimează că cel puțin 123 de milioane de oameni din Brazilia sunt catolici, deși estimările mai recente indică că acest număr ar putea fi acum de 140 de milioane sau mai mult.

Cele zece națiuni cu cel mai mare număr de catolici, după Brazilia, sunt Mexic, Filipine, Statele Unite, Italia, Franța, Columbia, Polonia, Spania, Argentina și Republica Democrată Congo.

Cu toate acestea, topul se schimbă puțin când este privit procentul total al unei națiuni care practică catolicismul.

Top 10 țări cu cel mai mare procentaj de catolici:

· Statul Vatican 100%

· Timorul de Est 96,9%

· San Marino 90,5%

· Paraguay 89%

· Malta 88,7%

· Andorra 88,2%

· Croația 86,3%

· Polonia 85,8%

· Portugalia 84,5%

· Italia 83%

Statul Vatican poate avea doar 800 de catolici, dar aceștia alcătuiesc întreaga populație a micronațiunii—desigur, având în vedere că acesta este sediul global al Bisericii Catolice, acest lucru are sens.

Mai mult de 96% din populația Timorului de Est este catolică. San Marino ocupă locul trei în funcție de procentul de catolici, cu 90,5%.

Bazându-se pe procente, primele 10 națiuni cu cele mai mari populații catolice sunt Vaticanul, Timorul de Est, San Marino, Paraguayul, Malta, Andorra, Croația, Polonia, Portugalia și Italia.

Tradițiile și obiceiurile cele mai neobișnuite de Paștele catolic

Unele țări în care se practică catolicismul au câteva tradiții și obiceiuri de-a dreptul neobișnuite.

Iată câteva dintre ele:

Răstignirea: Filipine

În Vinerea Mare, catolicii devotați din Filipine se aliniază să participe la reprezentări ale răstignirii lui Cristos, cu auto-flagelare și tragerea crucii. Orașul San Fernando organizează un spectacol al patimilor, care culminează în răstignirea efectivă a cel puțin trei devotați pe cruci de lemn în fața spectatorilor.

Biserica Catolică a încercat să îi descurajeze pe adepți de la practică, iar Departamentul de Sănătate sugerează participanților să se vaccineze împotriva tetanosului și să folosească cuie sterilizate.

Uciderea iepurilor: Noua Zeelandă

Iepurii pufoși pot fi sinonimi cu sosirea primăverii și bucuria, dar în Central Otago, Noua Zeelandă, sunt considerați dăunători care distrug culturile agricole. O competiție anuală recrutează echipe de vânători să participe la un concurs de vânătoare de 24 de ore, cu scopul de a ucide cât mai mulți iepuri posibil, scrie independent.co.uk.

Incendierea dealurilor: Texas

Locuitorii din Fredericksburg se îmbracă în costume de iepurași de Paște, pionieri și comanși și defilează prin micul lor oraș înainte de a incendia dealurile din jurul lui. Pe măsură ce focurile ard, luminile orașului pălesc. Ceremonia a început în 1847 pentru a sărbători acordul de pace semnat între coloniștii germani și amerindieni.

Sprintul Fecioarei Maria: Italia

Procesiunea La Madonna Che Scappa (Fecioara Zburătoare) este organizată în Duminica de Paște în Sulmona, în regiunea Abruzzo din sudul Italiei.

Localnicii poartă statui ale lui Hristos Înviat, Sfântul Ioan și Sfântul Petru la Biserica San Filippo Neri pentru a anunța vestea Învierii Fecioarei de Loreto. După convingerea sfinților, Fecioara se mișcă încet și apoi aleargă brusc să-și întâlnească fiul, acompaniată de sunetul artificiilor.

Omletă uriașă: Franța

Locuitorii din Haux, Gironde, își încep misiunea anuală de a hrăni toți cei 1.000 de locuitori cu o omletă uriașă în ziua de după Paște. Pe un foc construit manual în piața orașului, bucătarii folosesc 5.000 de ouă și 50 de kilograme de bacon, ceapă și usturoi pentru a face omleta într-un vas cu o lățime de peste 3 metri. Sărbătoarea satului este un eveniment anual de 30 de ani, dar mulți o atribuie cu o poveste conform căreia Napoleon a cerut să fie pregătit un fel gigant de mâncare cu ouă pentru trupele sale în timp ce treceau prin țară.

Lunea udă: Slovacia

În Lunea Umedă, bărbați dedicați urmează tradiția străveche de a vărsa o găleata de apă rece peste o tânără nevinovată când aceasta răspunde la ușă. Se pune că această tradiție slovacă binecuvântează persoana udată cu fertilitate și putere. Bărbații sunt apoi invitați și răsplătiți cu ouă vopsite, bani și vodcă.

Halloween în primăvară: Suedia

În Joia Mare, copiii suedezi își pictează fețele și iau mături în mână pentru a se îmbrăca în vrăjitoare și a merge din ușă în ușă cerând dulciuri. Conform legendelor suedeze, vrăjitoarele vizitau pădurea Blakulla înainte de Paște, pentru a petrece alături de diavol.

Acestea sunt doar câteva dintre cele mai ciudate tradiții și obiceiuri pe care catolicii le au de Paște.



