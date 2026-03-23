Specialiștii susțin că astfel de activități ne mențin creierul în formă și aduc o stare de bine, pentru că reduc stresul.

Tinerii din imagine s-au cunoscut la această masă. S-au strâns pentru a juca scrabble, un joc de cuvinte care este și un excelent exercițiu mental, spun ei.

Băiat: „Mă ajută în primul rând pentru că nu folosesc limba engleză, nu folosesc prescurtări și îmi exersez vocabularul. Încerc să îmi amintesc ce am mai învățat pe la școală, ce înseamnă gerunziu, imperativ”.

Participanții trebuie să formeze cuvinte pe o tablă de joc folosind litere trase la întâmplare. Sunt și reguli, desigur.

Emil Zbranca, jucător de Scrabble: „Nu pot să pun cuvântul oriunde pe tablă, ci trebuie să îl pun să facă o continuare la cuvântul existent sau îl pun să se alipească la cuvântul existent. Cine are mai multe puncte, este câștigător”.

Fiecare literă are un număr de puncte, care se adună pentru a calcula valoarea unui cuvânt.

Tânăr: „Mi se pare că e o provocare, că îți activezi și vocabularul și calculele. E foarte antrenant. Mă ajută să îmi amintesc cuvintele în română și fac apel la creativitate”.

Ovidiu Moldovan are 68 de ani și spune că joacă zilnic cel puțin 2-3 ore.

Bărbat: „E un joc de perspecacitate, de memorie. Ajută și la menținerea în formă a creierului”.

Septimiu Criveu, antrenor și campion național la Scrabble: „Destulă lume dorește să joace jocuri de societate, să facă altceva, nu să joace un joc pe calculator. E foarte potrivit încă de la clasele primare, când copiii intră în contact cu limba română, cu primele elemente de gramatică”.

Tinerii, mai ales, au început să descopere și alte jocuri de societate.

Alina Ciupei, psiholog: „Reprezintă și o oportunitate de a ne deconecta de la stres, de a ne simți mai bine. Studiile arată că într-adevăr, starea de bine crește”.

Anul trecut, piața globală a jocurilor de societate a ajuns la aproape 16 miliarde de dolari, în creștere cu peste 10 față de anul precedent, arată datele unei companii internaționale de studii de piață.