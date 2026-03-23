Este al doilea atac de acest fel în județul Mureș, de la începutul anului. În urmă cu o lună, un alt bărbat a fost rănit de urs în timp ce încerca să își apere animalele din gospodărie.

Victima - un cunoscător al naturii - ar fi plecat duminică cu o bicicletă și un aparat de fotografiat, să exploreze împrejurimile.

Corespondent PROTV: „Ghidul în vârstă de 58 de ani se plimba singur într-o pădure din județul Mureș, între comunele Măgherani şi Ghindari, când, la un moment dat, a văzut ursul, care a sărit să-l atace.”

Localnic: „Era fotograf activist, parcă, cea așa am auzit. A luat-o pe deal în sus, a lăsat bicicleta și s-a dus singur, atâta am auzit. Sunt mulți urși, de obicei se vede toamna, iarna pe acolo iese, dar așa să atace pe cineva, încă nu am auzit niciodată.”

Localnic: „A venit elicopterul SMURD și, după aia, am văzut că au venit jandarmii cu două mașini. Acolo e așa sălbăticiune, am 55 de ani, dar așa frică nu am avut niciodată ca acum.”

Omul a reușit să sune după ajutor.

Pasc Aurel, ISU Mureș: „Am fost solicitați să intervenim pentru a acorda prim ajutor unei persoane de 58 de ani care a fost atacată de urs în pădure. Era singur în pădure, din ce au relatat, era ghid turistic în zone naturale și se pare că e persoană mai experimentată în ceea ce privește natura.”

Pentru că pierdea sânge, bărbatul a fost transportat de urgență cu un elicopter SMURD la spitalul din Târgu Mureș.

Dr. Mariana Bianca Ștefăniță, medic rezident: „A fost adus cu o fractură deschisă la nivelul antebrațului stâng, prin traumatism animal, și câteva plăgi mușcate la nivelul coapsei drepte.”

Medicii spun că a scăpat cu viață printr-un mare noroc. Este al doilea atac din acest an, în județul Mureș.

Corespondent PROTV: „Luna trecută, tot în Mureș, un cioban de 45 de ani a fost atacat de un urs în timp ce se afla la pășunat cu animalele în apropierea localității Maiad. Și acesta a supraviețuit atacului.”

Recent, senatorii au adoptat un proiect ce prevede dublarea cotei de urși bruni care pot fi vânați. Ar urma să fie ucise, preventiv, câte 859 de exemplare, anul acesta și anul viitor. Proiectul trebuie să treacă însă și de Camera Deputaților, iar legea să fie promulgată de președinte.