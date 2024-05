Tot mai multe companii aeriene oferă zboruri de lux pentru cei care călătoresc cu animale. Un bilet costă chiar și 16.000 $

Cei cu dare de mână aleg zboruri private de lux, unde prietenii necuvântători se pot juca în liniște la mii de metri altitudine.

Micuța Olive este obișnuită să zboare cu avionul.

Stăpâna lui Olive: „Tocmai și-a sărbătorit cel de-al 80-lea zbor, săptămâna trecută. Ea a fost peste tot în Statele Unite. Am fost Charleston și Seattle, în toată California. Am fost în Colorado, Idaho. Sunt o mulțime de locuri prin care am călătorit.”

Tot mai mulți stăpâni aleg să-și ia animalele de companie în călătorii, pentru a nu le mai lăsa singure acasă. Asta arată și un studiu realizat de un ONG din Statele Unite. Numărul celor care zboară alături de cățeii lor s-a dublat față de perioada de dinainte de pandemie. În timp ce numărul pasagerilor care-și iau pisicile cu ei la bord s-a triplat.

Doar că, în ciuda cererii crescute, companiile aeriene impun anumite condiții când vine vorba de transportul animalelor. În cazul câinilor, pot fi luați în cabină doar cei de talie mică. Ei trebuie să încapă într-o geantă specială de transport, care să fie așezată sub scaunul pasagerului din față. Și - de cele mai multe ori - să aibă SUB 9 kilograme. Cât despre exemplarele de talie mare, ele pot zbura la cală, închise într-o cușcă.

Femeie: „Am făcut asta de două ori și am zis că niciodată nu mi-aș mai pune câinele în cala de sub avion. Nu știi nimic de condițiile de acolo, este frig? Este aglomerat? Îi bagă cu bagajele la un loc? Nu avem nicio idee.”



Doar anul trecut, companiile aeriene din SUA au raportat 8 decese în rândul animalelor de companie transportate astfel.

Matt Meeker, BarkAir: „Cred că cel mai de preț lucru, atât pentru câini, cât și pentru stăpâni, este să fie împreună, pentru că animalul este parte din familie, iar câinii sunt cu adevărat fericiți când stăpânii lor sunt prin preajmă. De altfel, ei reușesc să aducă multă bucurie oamenilor și îi fac atât de fericiți.”

Așa că, în ultima perioadă, au apărut tot mai multe companii care oferă zboruri de lux pentru cei care vor să-și ia animalul de companie cu ei. De exemplu, cățeii sunt liberi să zburde prin cabină, în loc să fie ținuți într-o cușcă.

Femeie: „Modalități de transport pentru câinii mai mari prin țară sau în afară sunt extrem de reduse. Chiar dacă uneori costurile par foarte mari, având în vedere numărul zborurilor pe care le fac și timpul pe care îl pot petrece astfel în California, la copiii mei, până să fiu nevoită să mă întorc, cred că merită din plin.”

Astfel de zboruri costă de la 6.000 de dolari biletul pentru un călător și animalul său de companie, și pot ajunge până la 16.000. Prețurile diferă în funcție de distanță, dar și de serviciile de care au parte norocoasele animale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: