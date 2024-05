Douăsprezece persoane au fost rănite în timpul unei turbulenţe la bordul unui zbor de la Doha la Dublin

Aeronava a aterizat pe Aeroportul din Dublin cu puţin înainte de ora locală 13.00 (15.00, ora României), unde au fost mobilizate serviciile de urgenţă, poliţia aeroportuară şi pompieri salvatori.

Şase pasageri şi şase membri ai echipajului au fost răniţi în acest incident, anunţă într-un comunicat aeroportul.

BREAKING: Emergency services are at Dublin Airport after 12 people were injured on a flight due to turbulence

