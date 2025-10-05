Orașul din România în care rata adopțiilor de animale a crescut spectaculos. În alte zone e exact pe dos

Rata abandonului de animale este în continuă creștere, pe fondul problemelor economice care îi fac pe mulți stăpâni să nu-și mai poată permite întreținerea lor. Pe de altă parte, în București, numărul adopțiilor a crescut spectaculos.

Peste 1.400 de câini și-au găsit o familie iubitoare doar în primele 8 luni ale acestui an, cât tot anul trecut la un loc.

Această familie are acum un nou membru, pe Max.

Bărbat: „Am ieșit la o plimbare cu bicicleta”.

Reporter: Ați ieșit cu bicicleta și v-ați întors...

Bărbat: „Da. Se întâmplă. Criteriile erau să fie cât de cât puișor, fetițele cred că aveau alte criterii, să fie galben, roșu, negru... Ideea e că ăsta se întâmplă să ne fi atras atenția tuturor.”

Peste 30 de câini și 20 de pisici și-au căutat o casă. Cei mai mulți au fost abandonați pe străzi, după ce stăpânii nu și-au mai permis să-i țină.

Doamnă: „Am adoptat un pisoi, unul alb cu negru, costum, că așa a dorit fiul meu să-l adopt. Nu poți să iei așa o pisică și după aia s-o dai când te plictisești, că te atașezi de ea și a zis că nu, că el dorește o pisicuță.”

Mark și Maya au 2 luni și jumătate, sunt frați și încă își caută familie.

Mara Ghițulescu, voluntar ASPA: „Îi place să petreacă timp cu toți pe care i-a întâlnit, s-a dus și i-a salutat și îi place mult să doarmă. A mâncat destul de mult mai devreme, e mâncăcios, dar cât este de iubitor compensează pentru tot.”

Tânăr: „I-aș lua pe toți dacă aș putea, dar nu se poate. Nu știu dacă o să adopt, că am deja un motan de 5 luni. Mai bine adopți decât să cumperi.”

Abandonul rămâne una dintre cele mai mari probleme, mai ales în mediul urban. Deși datele oficiale arată că aproape jumătate din gospodăriile din România au cel puțin un câine, rata abandonului este în continuare crescută. În adăposturi ajung inclusiv câini de rasă, precum bichonul, amstaff sau pitbull.

Cătălina Trănescu, director ASPA București: „Anul acesta ne-au intrat foarte mulți câini în adăposturi, câini care, desigur, sunt abandonați de oameni care nu-i sterilizează, se înmulțesc necontrolat și, iată, lasă pui, cum este el, îi lasă pe stradă. Dar anul acesta, cel puțin în ceea ce ne privește la nivel de București, adopțiile au crescut. În primele opt luni ale anului am dat spre adopție 1.400 de căței.”

Pe site-ul catalog.aspa.ro găsiți o mulțime de câini pregătiți de adopție, de toate vârstele, de la cei mai tineri, de 2 luni până la seniorii trecuți de 11 ani. Aceștia vin cu carnet și cu vaccinurile făcute.

