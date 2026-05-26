Accesul se va face în jurul orei 17:00 pentru posesorii tuturor categoriilor de bilete. Anthrax vor urca pe scenă în jurul orei 19:00, iar concertul Iron Maiden va începe în jurul orei 20:40.

Programul este orientativ, poate suferi modificări independente de voinţa organizatorului şi nu reprezintă un motiv de restituire a contravalorii biletului.

Organizatorii recomandă publicului să ajungă din timp la stadion, pentru a evita formarea cozilor la porţile de acces.

Spectatorii care decid să vină devreme la stadion vor avea posibilitatea să îşi petreacă timpul în zona Maior Ion Coravu, care va fi disponibilă publicului începând cu ora 12:00, până la finalul evenimentului, amenajată ca zonă de aşteptare, cu toate facilităţile, baruri, food trucks, toalete ecologice, standuri de merchandise şi altele. Accesul în zona de aşteptare Maior Ion Coravu nu presupune acces în eveniment înainte de deschiderea porţilor.

Ca urmare a numărului foarte mare de spectatori aşteptaţi, pentru a ajunge la stadion, organizatorii recomandă utilizarea mijloacelor de transport în comun pentru a evita ambuteiajele. Parcarea supraterană a stadionului va fi închisă.

Accesul la eveniment

Accesul la eveniment este permis doar cu bilete achiziţionate de pe: IronMaiden.emagic.ro, Tickets.Emagic.ro şi iaBilet.ro.

Accesul nu va fi permis cu bilete achiziţionate din alte surse.

Vă rugăm consultaţi harta de acces de pe bilet pentru a identifica zona prin care veţi face accesul în zona stadionului, precum şi poziţionarea sectorului în care aveţi locurile. Accesul se va face pe la:

• Bulevardul Basarabia (tribune)

• Strada Maior Coravu (bilete Standing, tribuna M)

• Bulevardul Pierre de Coubertin (bilete Standing, tribune)

Intrarea la eveniment se face în baza regulamentului organizatorului şi include respectarea tuturor restricţiilor şi ale posibilelor condiţii suplimentare impuse de autorităţile locale înainte de eveniment şi în timpul desfăşurării evenimentului. Cumpărătorilor de bilet li se recomandă consultarea periodică a site-ului oficial şi a platformelor social media Emagic pentru actualizări, precum şi înainte de participarea la eveniment.

Biletul achiziţionat permite accesul o singură dată în stadion, până la finalul programului, strict în zona indicată pe bilet (gazon sau tribune). Cei care părăsesc zona de concert şi doresc să reintre vor fi nevoiţi să cumpere un bilet nou. Acelaşi lucru este valabil şi pentru posesorii de brăţări.

Accesul biletelor Standing pe gazon se va realiza prin două căi de acces distincte: • Posesorii biletelor Standing Pink vor face accesul pe la intrarea Maior Coravu şi vor face accesul pe gazon prin tunel, urmând să ajungă în perimetrul din faţa scenei făcând accesul prin porţile aflate la linia de delimitare dintre cele două zone Standing;

• Posesorii biletelor Standing Green vor face accesul pe la intrarea Pierre de Coubertin, prin Poarta C. Biletul trebuie păstrat pe toată durata concertului, iar spectatorii trebuie să aibă asupra lor şi un act de identitate valid. Biletul nu poate fi înlocuit dacă este pierdut, furat sau distrus şi este valabil pentru o singură intrare. Biletul nu poate fi transferat către o altă persoană sau revândut. Revânzarea sau reproducerea biletelor încalcă prevederile legale în vigoare. Nu se acceptă restituiri pentru bilete.

La stadion vor fi amplasate puncte de soluţionare a eventualelor situaţii ce pot apărea cu biletele achiziţionate, semnalizate cu "TICKET HELP/ SUPORT BILETE". Fiecare punct de suport va pune la dispoziţie operatori pentru platforma de ticketing oficială care a comercializat bilete pentru eveniment. Organizatorii nu încurajează achiziţionarea biletelor din alte surse cu excepţia celor comunicate oficial, iar accesul cu bilete achiziţionate din alte surse neoficiale nu este garantat.

Acces copii/ minori

Accesul copiilor de orice vârstă presupune achiziţionarea unui bilet la preţ întreg pentru aceştia. Accesul minorilor cu vârsta sub 16 ani este posibil doar dacă sunt însoţiţi de un adult posesor de bilet propriu. Un adult poate însoţi maximum 4 minori.

Accesul copiilor mai mici de 12 ani la concert nu este recomandat din cauza sunetului foarte puternic şi se face doar pe răspunderea părinţilor. Se recomandă utilizarea căştilor de protecţie auditivă.

Obiecte interzise

În zona de concert nu va fi permis accesul cu: băuturi şi produse alimentare achiziţionate din afara perimetrului locaţiei, obiecte din sticlă (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), doze de aluminiu, conserve, artificii, bannere susţinute de beţe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, laptopuri, mini-ventilatoare, lanţuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căşti de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, binocluri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro, biciclete, motociclete, trotinete şi skateboards.

Obiecte permise

În zona de concert va fi permis accesul cu: bidoane de plastic (tip sport) reutilizabile GOALE de maximum 750 ml, aparate de fotografiat compacte, brichete, medicamente (orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoţite de reţetă, scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia, cu maximum o doză zilnică), insulină, spray inhalator pentru astm, baterii externe nu mai mari decât un smartphone, vape pens sau ţigări electronice (ce pot fi utilizate doar în spaţiile special amenajate), conuri urinare.

Zona de aşteptare Maior Coravu (deschidere la ora 12:00) va pune la dispoziţia publicului: baruri, truck-uri cu mâncare, standuri de merchandise, toalete ecologice. La toate dintre cele trei zone de acces în stadion vor exista spaţii de depozitare în număr limitat, semnalizate cu "ITEMS STORAGE/ DEPOZIT". În limita disponibilităţii, acestea vor putea fi folosite contra cost (20 lei, numerar sau card).

Parcarea supraterană a stadionului va fi închisă. Toalete: posesorii biletelor pe scaun vor avea acces la toaletele din stadion, din apropierea sectorului în care au locurile; posesorii biletelor standing (în picioare, pe gazon) vor avea acces la toaletele din stadion, precum şi la zona de toalete ecologice special amenajată în parcarea subterană a stadionului. Modalităţi de plată: toate produsele disponibile în punctele de bar, food şi merchandise pot fi achiziţionate atât cu numerar, cât şi cu card bancar.

Totuşi, având în vedere numărul mare de participanţi prezenţi la eveniment, plăţile cu cardul pot înregistra întârzieri. Recomandăm participanţilor să aibă asupra lor şi numerar, pentru a facilita şi accelera procesul de achiziţie. Pentru o experienţă cât mai fluidă şi pentru evitarea aglomeraţiei în zonele de acces, rugăm participanţii să ţină cont de următoarele informaţii privind servirea băuturilor şi accesul în zona gazon (Standing):

• numărul punctelor de bar disponibile direct pe gazon (Standing) este limitat; recomandăm publicului să achiziţioneze băuturi de la barurile amplasate pe inelele stadionului, înainte de accesul pe gazon sau ulterior, prin revenirea temporară pe inel; pe inele există un număr mare de baruri disponibile, astfel încât nu este necesară formarea cozilor la barurile exterioare sau blocarea circulaţiei;

• accesul cu băuturi: din motive de siguranţă, toate băuturile consumate vor fi servite exclusiv în pahare; accesul în public cu doze sau sticle PET nu va fi permis.

Condiţii meteo

Acoperişul stadionului va fi deschis pe toată durata concertului şi va rămâne deschis, indiferent de condiţiile meteo. Vă recomandăm să consultaţi prognoza meteo în ziua concertului şi să vă procuraţi pelerine de ploaie, în cazul în care vremea se va anunţa ploioasă. Umbrelele nu vor fi permise şi vor fi reţinute la filtrele de acces în spaţiul de eveniment, întrucât pot accidenta ceilalţi participanţi la concert.

• înregistrarea spectacolului este strict interzisă; managementul artistului poate confisca orice aparat profesional de înregistrare audio-video folosit astfel de participanţii la eveniment; utilizarea camerelor telefoanelor mobile este permisă;

• în timpul spectacolului este posibil să se folosească lumini stroboscopice, care pot dăuna persoanelor cu epilepsie fotosensibilă;

• în incinta Arenei Naţionale fumatul este strict interzis, cu excepţia zonelor special amenajate şi marcate; persoanele care nu vor respecta această regulă sunt pasibile de amendă;

• pentru siguranţa publicului şi buna desfăşurare a evenimentului, participanţii sunt obligaţi să se supună controlului corporal la cererea agenţilor de securitate; controlul este efectuat sub supravegherea Jandarmeriei Române;

• organizatorul îşi rezervă dreptul de a realiza şi utiliza fotografii şi înregistrări video cu spectatorii în scopuri promoţionale; prin participarea la eveniment, spectatorii acceptă posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, realizate de organizator sau de terţi autorizaţi.