Cum arată cel mai mare aeroport din lume. Proiectul valorează 35 de miliarde de dolari | FOTO

Este vorba despre construirea unui nou terminal de pasageri la Aeroportul Internaţional Al Maktoum din Dubai, care îl va face de cinci ori mai mare decât principalul aeroport internaţional din Dubai şi cel mai mare din lume.

Conducerea din Dubai a aprobat proiectul în valoare de 128 de miliarde de dirhami (35 de miliarde de dolari). Prima fază a proiectului este aşteptată să fie gata în 10 ani, cu o capacitate de a găzdui 150 de milioane de pasageri anual, transmite CNBC.

„Aeroportul Internaţional Al Maktoum se va bucura de cea mai mare capacitate din lume, ajungând până la 260 de milioane de pasageri”, potrivit şeicului Mohammed bin Rashid Al Maktoum, conducătorul Dubaiului şi prim-ministrul Emiratelor Arabe Unite, conform news.ro.

Today, we approved the designs for the new passenger terminals at Al Maktoum International Airport, and commencing construction of the building at a cost of AED 128 billion as part of Dubai Aviation Corporation's strategy.

Aeroportul Internaţional Dubai a deservit anul trecut 86,9 milioane de pasageri, fiind al doilea cel mai mare din lume după Aeroportul Internaţional Hartsfield-Jackson din Atlanta, SUA.

Toate operaţiunile de pe Aeroportul Internaţional Dubai, în prezent al doilea cel mai aglomerat din lume ca trafic de pasageri, vor fi transferate acestuia în următorii ani, se arată în comunicat, adăugând că noul aeroport va avea 400 de porţi de avioane şi cinci piste paralele.

„Noile tehnologii aviatice vor fi folosite pentru prima dată în sectorul aviaţiei”, a adăugat acesta.

Centrul de presă din Dubai a distribuit redări digitale ale aeroportului planificat, care au arătat imagini futuriste ale infrastructurii aeroportuare extinse, terminale enorme şi design-uri cu aspect de era spaţială.

Aeroportul se va afla în Dubai South, la capătul sudic al strălucitoarei capitale comerciale a Emiratelor Arabe Unite, care este în curs de dezvoltare imobiliară şi logistică.

În jurul aeroportului va fi construit un oraş complet nou, despre care conducătorul Dubaiului a spus că va crea cerere de locuinţe pentru un milion de oameni.

Actualul aeroport internaţional principal din Dubai se află la capătul de nord al emiratului, ceea ce înseamnă o schimbare dramatică probabilă a modelelor de trafic şi a planurilor de transport pentru călători, odată ce noul hub de călătorie va deveni complet funcţional.

Noul oraş din jurul aeroportului „va găzdui companiile de top din lume în sectorul logisticii şi al transportului aerian. Construim un nou proiect pentru generaţiile viitoare, asigurând o dezvoltare continuă şi stabilă pentru copiii noştri şi copiii lor. Dubai va fi aeroportul lumii, portul său, nodul său urban şi noul său centru global”, a spus şeicul Maktoum.

Şeicul Ahmed bin Saeed Al Maktoum, CEO al companiei aeriene emblematice din Dubai, Emirates Airline, a postat imagini pe X cu el însuşi, cu conducătorul Dubaiului, privind planurile pentru noile dezvoltări.

„Al Maktoum International va fi noua casă a @emirates, @flydubai şi a tuturor companiilor aeriene partenere care conectează lumea către şi dinspre Dubai. Investim pentru a oferi cele mai bune experienţe de călătorie viitoare, cele mai bune capacităţi logistice din lume şi pentru a contribui la agenda economică D33 a Dubaiului”, a scris el, referindu-se la Emirates Airline şi la filiala sa low-cost FlyDubai.

Thanks to @HHShkMohd, and our visionary government leaders, Dubai will continue to lead the global aviation sector for decades to come. Al Maktoum International will be the new home of @emirates, @flydubai, and all airline partners connecting the world to and from Dubai. We are… pic.twitter.com/SRmTmooxpD