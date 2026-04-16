Solista formației The Pretty Reckless a postat imagini din spital și a mulțumit pentru îngrijirea medicală primită, după ce reacția la venin s-a extins la picior.

În pofida incidentului, Momsen nu a anulat concertul de miercuri seară, în deschiderea legendarei trupe AC/DC.

„După ce mi-am petrecut noaptea la urgențe, marii medici din Mexic au reușit să facă în așa fel încât să vă pot vedea pe voi toți, oameni minunați, în seara asta”, a scris solista pe contul său de Instagram.

Concert susținut în ciuda incidentului

„O să vă pun la curent cu privire la sănătatea mea în altă zi, seara asta a fost pentru voi toți, Mexic, ați fost minunați, vă mulțumesc pentru atât de multă dragoste, vă iubim și ne vom întoarce”, a adăugat ea în mesajul transmis fanilor.

Într-un mesaj anterior, Momsen anunțase că nu va anula acest spectacol. „Astăzi la spital, mâine la concert. Show-ul trebuie să continue”, scrisese artista.

Mușcătură de păianjen și antecedente neobișnuite

Cântăreața a declarat că a fost mușcată de păianjen săptămâna trecută, înaintea unui concert pe stadionul Estadio GNP Seguros. În urma incidentului, ea a primit îngrijiri medicale de urgență și i-a fost administrată o injecție pentru a contracara efectele veninului, precizează EFE.

În una dintre fotografiile postate, se poate observa că mușcătura de păianjen îi provocase inflamație și pete roșii pe picior.

Nu este prima dată când artista se confruntă cu un astfel de incident. În 2024, în timpul unui concert la Sevilla, ea a fost mușcată de un liliac, ceea ce a necesitat tratament antirabic.

Taylor Momsen, cunoscută și pentru rolul său din serialul „Gossip Girl”, a privit ambele incidente într-o notă pozitivă, acestea neavând consecințe grave.