Compania a redus aproximativ 1.000 de locuri de muncă – echivalentul a 16% din totalul angajaților – și a retras sute de poziții deschise, potrivit unei declarații financiare citate de BBC. CEO-ul Evan Spiegel a descris situația drept un „moment de răscruce”, precizând că obiectivul este reducerea costurilor anuale cu 500 de milioane de dolari.

AI schimbă modul de lucru în companie

Spiegel a transmis angajaților că echipa rămasă va miza tot mai mult pe instrumente de inteligență artificială pentru eficientizarea activității.

„Reduce munca repetitivă și crește viteza”, a spus el, referindu-se la modul în care AI este deja folosit de unele echipe din cadrul companiei.

El a adăugat într-un mesaj intern: „O schimbare de o asemenea amploare și viteză nu este niciodată ușoară și nu va fi perfectă”.

Decizia marchează cel puțin a treia restructurare majoră la Snap din 2022, când compania a tăiat 20% din personal în prima mare rundă de concedieri.

Comentariile lui Spiegel sunt și primele în care conducerea Snap indică explicit inteligența artificială drept factor central în deciziile de reducere a personalului.

Presiune din partea investitorilor

În paralel, Snap se confruntă cu presiuni din partea investitorilor activiști. Irenic Capital Management a intrat recent în acționariat și a criticat public compania pentru lipsa de profitabilitate, în ciuda celor peste 15 ani de activitate și a sutelor de milioane de utilizatori lunari.

Investitorii au subliniat că un dolar investit la listarea Snap din 2017 ar mai valora astăzi doar 23 de cenți.

Un investitor activist este un fond sau o persoană care cumpără acțiuni într-o companie subperformantă și cere schimbări de strategie sau management pentru creșterea valorii.

Spiegel a transmis că Snap are nevoie de „o nouă modalitate de lucru, mai rapidă și mai eficientă, în timp ce se orientează spre o creștere profitabilă”.

Valul global de concedieri din tech

Mișcarea Snap vine într-un context mai amplu, în care giganții tehnologici reduc personalul pe fondul investițiilor masive în AI și automatizare.

Companii precum Amazon, Meta, Block, Pinterest și Atlassian au anunțat deja mii de concedieri cumulate în acest an.

Directorii acestor firme invocă fie creșterea eficienței prin AI, fie necesitatea redirecționării resurselor către investiții de sute de miliarde de dolari în tehnologiile emergente.

Jack Dorsey, CEO al Block și fost lider Twitter, a declarat la finalul lunii februarie că apariția instrumentelor AI „schimbă fundamental ce înseamnă să construiești și să conduci o companie”.

El a avertizat că industria ar trebui să se aștepte la noi valuri de concedieri în „majoritatea companiilor” în următorul an.