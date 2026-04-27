Acesta a fost amendat inițial, a contestat sancțiunea, însă tribunalul administrativ regional a menținut amenda și i-a respins apelul, relatează Heute.

Incidentul a avut loc pe 21 februarie 2026. Șoferul și-a parcat autoturismul într-o zonă de oprire și staționare interzisă, destinată exclusiv persoanelor cu dizabilități, fără a afișa un permis corespunzător.

Pentru această abatere, Direcția Poliției din Austria Inferioară i-a aplicat o amendă de 60 de euro, la care s-au adăugat costuri de judecată. Bărbatul a contestat decizia, însă fără succes.

Cum și-a justificat bărbatul gestul

În plângerea sa, acesta a recunoscut încălcarea regulilor, dar a susținut că nu îi poate fi imputată o vină, invocând situația familiei sale. Soția sa își fracturase brațul și avea mobilitate redusă, iar el a oprit doar pentru scurt timp pe acel loc pentru a o ajuta să coboare în siguranță și pentru a descărca bagajele împreună cu fiica lor.

În plus, condițiile erau dificile din cauza zăpezii și poleiului, iar lipsa locurilor de parcare obișnuite ar fi făcut imposibilă o altă oprire.

Bărbatul a subliniat că staționarea a durat aproximativ un minut și că nu a existat o blocare efectivă a locului.

Totuși, instanța i-a respins argumentele, arătând că o fractură de braț nu reprezintă o dizabilitate permanentă în sens legal și nu justifică utilizarea unui loc rezervat. Doar persoanele cu permis valabil pot folosi astfel de spații, menite să protejeze cei care depind permanent de ele. Lipsa locurilor de parcare nu constituie o excepție, iar chiar și opririle foarte scurte sunt interzise, deoarece locul trebuie să rămână permanent disponibil.

Instanța a subliniat că nu există o „marjă de toleranță” pentru astfel de situații, iar un șofer trebuie să cunoască regula. Acesta a fost considerat cel puțin neglijent, dacă nu chiar intenționat, iar amenda a fost menținută ca fiind proporțională.

În final, apelul a fost respins, iar sancțiunea de 60 de euro a rămas definitivă, la care se adaugă 12 euro cheltuieli de judecată. Nu mai există cale de atac.