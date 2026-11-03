În Italia, cel puțin patru magazine au fost afectate după ce hackerii au modificat de la distanță temperatura frigiderelor, iar unele alimente s-au alterat, notează Anadolu.

Agenția Națională de Securitate Cibernetică din Italia a transmis luni un avertisment marilor comercianți, operatorilor de logistică alimentară și companiilor care folosesc sisteme industriale de refrigerare.

Potrivit agenției de presă ANSA, atacurile au vizat cel puțin patru supermarketuri Coop din Sicilia: trei în Catania și unul în Palermo.

Hackerii au modificat setările de temperatură ale frigiderelor, ceea ce a dus la încălzirea vitrinelor frigorifice și la alterarea unor produse alimentare.

Giuseppe Spadaro, directorul general al grupului Radenza, care operează magazinele Coop, a declarat că atacul a avut loc în jurul orei 04:00.

„Evaluăm pagubele. În unele cazuri, am rezolvat problema”, a precizat acesta.

Compania a anunțat că a sesizat Agenția Națională de Securitate Cibernetică și a activat procedurile pentru investigarea incidentului.

Poliția specializată în criminalitate informatică încearcă să stabilească cine se află în spatele atacurilor și dacă acestea au legătură cu incidente similare din alte țări europene.

Marți este programată și o reuniune la sediul Guvernului italian, prezidată de Alfredo Mantovano, subsecretar de stat al premierului. La discuții sunt așteptați șefii serviciilor de informații și directorul Agenției Naționale de Securitate Cibernetică.

Atacuri similare, raportate în mai multe țări europene

Probleme cu sistemele de refrigerare au fost semnalate și în Belgia, Suedia, Luxemburg, Estonia, Olanda și Irlanda.

În Belgia, procurorii federali au deschis o anchetă după ce mai multe supermarketuri au reclamat că atacatorii au activat de la distanță funcția de dezghețare a frigiderelor. Din această cauză, temperatura din vitrinele frigorifice a depășit limitele admise pentru păstrarea alimentelor.

Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, a descris incidentele drept „o încercare deliberată de a perturba lanțul nostru de aprovizionare cu alimente și de a submina încrederea consumatorilor”.

Oficialul european a anunțat că va discuta despre aceste atacuri cu ceilalți comisari, la următoarea reuniune a Colegiului Comisarilor.