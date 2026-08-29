Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Alimentele pe care nu este bine să le mănânci pe 29 august

Ziua amintește de martiriul Sfântului Ioan, care a fost condamnat la moarte de Irod Antipa după ce a criticat public relația acestuia cu Irodiada.

Sărbătoarea este una de post și rugăciune, iar în tradiția populară românească este însoțită de numeroase obiceiuri și interdicții. Printre acestea se numără evitarea anumitor alimente, în special a celor rotunde, precum și credința că în această zi nu trebuie folosit cuțitul.

Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul este una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului și este cunoscut drept Înaintemergătorul Domnului, cel care a pregătit venirea lui Iisus Hristos.

Potrivit relatărilor biblice, Ioan era fiul preotului Zaharia și al Elisabetei. Și-a dedicat viața propovăduirii pocăinței și chemării oamenilor la schimbare sufletească. A botezat numeroși oameni în râul Iordan și, potrivit Evangheliilor, l-a botezat și pe Iisus Hristos.

Mesajul său era unul direct și puternic: oamenii trebuiau să se pocăiască și să-și îndrepte viața. Tocmai curajul cu care a condamnat păcatele și nedreptățile vremii avea să îi aducă însă și sfârșitul martiric.

Cum a murit Sfântul Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul a ajuns în închisoare după ce l-a mustrat pe Irod Antipa pentru că luase de soție pe Irodiada, soția fratelui său.

Potrivit relatării din Evanghelii, la un ospăț organizat cu ocazia zilei de naștere a lui Irod, fiica Irodiadei, Salomeea, a dansat în fața invitaților. Impresionat de dansul ei, Irod i-a promis că îi va oferi orice îi va cere.

La îndemnul mamei sale, Salomeea a cerut capul Sfântului Ioan Botezătorul.

Deși a fost tulburat de cerere, Irod a decis să-și respecte promisiunea făcută în fața invitaților. Ioan a fost decapitat în închisoare, iar capul său a fost adus Salomeei pe o tavă.

Trupul Sfântului Ioan a fost luat ulterior de ucenicii săi și înmormântat.

Ce semnificație are Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Sărbătoarea de pe 29 august este una cu o puternică încărcătură spirituală. Ea amintește de martiriul unui om care și-a păstrat credința și principiile până la sfârșitul vieții.

Pentru credincioși, Sfântul Ioan Botezătorul este un exemplu de curaj, pocăință, cumpătare și fidelitate față de adevăr. De aceea, această zi este asociată cu rugăciunea, postul și îndemnul la renunțarea la excese.

În calendarul ortodox, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul are și o semnificație aparte, fiind o zi dedicată reculegerii și amintirii sacrificiului Înaintemergătorului Domnului.

Se postește pe 29 august

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul este zi de post, indiferent de ziua săptămânii în care cade.

Postul are o semnificație religioasă și este legat de viața austeră a Sfântului Ioan, dar și de dorința credincioșilor de a se îndepărta de excesele și comportamentele care au marcat povestea lui Irod.

În tradiția populară, în anumite regiuni ale țării exista și obiceiul unui post mai îndelungat, început pe 29 august și ținut până la 14 septembrie, de Înălțarea Sfintei Cruci. Acest obicei nu trebuie confundat însă cu rânduiala generală a postului stabilită de Biserică.

Ce nu este bine să faci de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

În jurul zilei de 29 august s-au păstrat numeroase credințe populare. Unele dintre ele nu reprezintă porunci bisericești, ci tradiții transmise de la o generație la alta.

Una dintre cele mai cunoscute spune că nu este bine să folosești cuțitul în această zi. În unele zone, alimentele erau rupte cu mâna, printr-o asociere simbolică între tăierea cuțitului și decapitarea Sfântului Ioan.

De asemenea, tradiția populară spune că ar trebui evitate alimentele rotunde, deoarece forma lor amintește de capul Sfântului Ioan. În această categorie au fost incluse, în funcție de regiune, anumite fructe, legume sau pâinea rotundă.

Unele credințe populare recomandă și evitarea verzei, din cauza formei sale, precum și a alimentelor sau vaselor de culoare roșie, asociate simbolic cu sângele.

Este important de precizat că aceste interdicții aparțin în principal folclorului și tradițiilor populare și nu trebuie prezentate drept reguli obligatorii ale Bisericii Ortodoxe.

De ce se evită fructele și legumele rotunde

Una dintre cele mai răspândite tradiții legate de 29 august este aceea de a nu consuma fructe și legume rotunde.

Credința populară pornește de la asocierea formei rotunde cu capul Sfântului Ioan Botezătorul. În anumite zone, oamenii evitau în această zi merele, perele, prunele sau alte alimente de formă rotundă.

Această practică este însă o superstiție sau tradiție populară, nu o regulă alimentară impusă de Biserică. Rânduiala bisericească pentru această zi este postul, în timp ce interdicțiile privind forma alimentelor țin de obiceiurile locale.