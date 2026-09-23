Potrivit pompierilor, a crescut și numărul persoanelor care au murit în urma unor astfel de incendii, dar și al celor care au fost rănite. Cele mai frecvente cauze ale incendiilor au fost sistemele de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate, potrivit News.ro.

Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că, în primele opt luni ale anului 2026, la nivel național, au fost înregistrate 4.732 de incendii la locuințe, cu 22 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost raportate 4.710 incendii, creșterea fiind de aproximativ 0,5%.

„În ceea ce privește consecințele asupra populației, datele indică o evoluție mai accentuată. În perioada analizată, 127 de persoane și-au pierdut viața, față de 122 în primele opt luni ale anului 2025, iar numărul persoanelor rănite a crescut de la 417 la 463. Astfel, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul persoanelor decedate a crescut cu aproximativ 4%, iar cel al persoanelor rănite cu 11%”, precizează IGSU.

Sistemele de încălzire, printre cauzele incendiilor

Potrivit IGSU, în ceea ce privește împrejurările determinante ale incendiilor, coșurile, canalele și burlanele de fum se mențin pe primul loc, însă numărul cazurilor a înregistrat o scădere față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 1.648 în 2025 la 1.562 în primele opt luni ale acestui an.

În schimb, o creștere importantă se înregistrează în cazul incendiilor generate de sistemele de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. Numărul acestora a crescut de la 708 în 2025 la 806 cazuri în 2026, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 14%.

De asemenea, incendiile provocate de instalații electrice defecte au crescut de la 1.305 la 1.376 de cazuri, respectiv cu aproximativ 5,4%.

IGSU avertizează asupra riscurilor din perioada rece

Pe măsură ce temperaturile exterioare scad, echipamentele și aparatele destinate încălzirii locuințelor vor fi utilizate tot mai intens, iar instalațiile electrice vor fi supuse unei solicitări mai mari, prin folosirea simultană a mai multor aparate și consumatori electrici.

„În acest context, verificarea din timp a sistemelor de încălzire, a coșurilor de fum și a instalațiilor electrice poate contribui la prevenirea unor evenimente nedorite. Echipamentele defecte, improvizațiile, suprasolicitarea instalațiilor electrice sau utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor de încălzire pot favoriza izbucnirea incendiilor, mai ales în perioada rece”, arată sursa citată.

Recomandări pentru un sezon rece în siguranță

Pentru prevenirea incendiilor, pompierii recomandă populației să verifice și să curețe periodic coșurile de fum, înainte de utilizarea intensă a sistemelor de încălzire, să solicite personal autorizat care să verifice sobele, centralele și celelalte echipamente de încălzire și să remedieze eventualele defecțiuni, să folosească aparatele de încălzire conform instrucțiunilor producătorului și fără improvizații, să evite amplasarea materialelor combustibile în apropierea sobelor, radiatoarelor sau a altor surse de căldură, precum și suprasolicitarea prizelor și prelungitoarelor, în special prin conectarea simultană a mai multor consumatori de putere mare, să utilizeze doar instalații și echipamente electrice conforme și fără improvizații și să nu lase aparatele de încălzire nesupravegheate.

„Această perioadă reprezintă momentul potrivit pentru verificarea și pregătirea locuințelor. Câteva măsuri simple, luate înainte de utilizarea intensivă a sistemelor de încălzire și a instalațiilor electrice, pot preveni producerea unor incendii și, mai ales, pierderea de vieți omenești”, mai arată sursa citată.