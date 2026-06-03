Este cel mai mare nume al industriei sud-coreene care ajunge în țara noastră, iar vestea a declanșat un val de bucurie în comunitatea K-pop. Imediat după anunț, vânzările de bilete au crescut considerabil, spun organizatorii. Alți artiști urmează să fie anunțați în perioada următoare.

Aceasta a fost reacția sutelor de persoane care au participat la un eveniment organizat pentru comunitatea k-pop când au aflat că Taemin va veni în România.

Lee Taemin are 32 de ani și și-a început cariera în 2008 ca membru al formației SHINee. Ca artist solo, a debutat în 2014 cu mini-albumul Ace, iar mai târziu a lansat piese foarte apreciate precum „Move” „Sexy in the air” și „Guilty”. Stilul lui solo este apreciat de fani pentru că este mai matur, artistic și pune un accent puternic pe coregrafie.

A devenit unul dintre cei mai respectați artiști din K-pop, fiind numit „Idolul Idolilor” și asta pentru că este modelul multor artiști din Coreea de Sud.

Artistul are de altfel mulți fani în România.

Andra: „M-a sunat prietena mea și a apucat să spună doar vine Taemin și eu i-am închis telefonul de emoții din greșeală, nu mai știu ce am făcut atunci. Efectiv am început să țip, îmi tremurau mâinile, îmi bătea inima, nu îmi venea să cred. Copiii mei mă întrebau de ce țip așa, eram în bucătărie. Mi-au dat și niște lacrimi, recunosc și încă sunt în șoc, nu îmi vine să cred”.

Ana: „Împreună cu prietenele mele am decis să mergem până în Londra că să îl vedem. Este efectiv o legendă și nu ai cum să asculți k-pop dacă nu știi și garda veche, ca să zic așa faptul că vine acum în România, că vine el la noi cum ar veni, e la un alt nivel, abia aștept să fiu acolo”.

Sandra: „Taemin a fost parte din începuturile mele în lumea k-pop, e un vis pentru copilul din mine să îl vadă în sfârșit pe scenă. Mă bucur să văd că un festival de la noi din țară a ales unul dintre cei mai mari și cei mai respectați artiști de k-pop”.

Organizatorii au pregătit și alte surprize pentru fanii k-pop.

Selly, organizatorul evenimentului: „Artiștii coreeni sunt extrem de greu de adus, sunt niște artiști care sunt atenți până și la cel mai mic detaliu organizatoric, show-urile lor sunt extrem de complexe. Pot să vă spun un indiciu important, următorul artist de la k-pop days este o femeie, este un artist feminin, urmează să îl anunțăm și tot așa un artist mare, dacă l-am anunțat pe Taemin la cineva de un nivel similar”.

Festivalul va avea loc la Nibiru în Costinești în perioada 1-2 august, unde vor fi organizate pe toată durata verii și alte 5 mari evenimente pentru toate gusturile muzicale.