Acest lucru arată îngrijorarea oficialilor ucraineni cu privire la avansul trupelor rusești.

Între timp, crește bilanțul victimelor după atacul de marți, asupra Kievului. 22 de oameni au murit, între care și doi copii.

Echipajele de salvare caută fără încetare printre dărămături, după atacul care a vizat marți Kievul. Mai multe blocuri de apartamente au fost avariate, în opt cartiere ale capitalei ucrainene. Câteva clădiri s-au prăbușit, iar unii locatari au fost prinși sub dărâmături.

Locatari: „Suferim de epuizare cronică, nu dormim. Slavă Domnului că am scăpat cu viață, am avut noroc! Ne-am ghemuit la podea, mi-am acoperit fetița cu corpul meu. Au lovit-o în spate bucăți de zidărie, i-au sfâșiat hainele. Mi-a căzut totul în cap, cioburi, zidărie, ușa a fost spulberată. L-am strigat pe soțul meu, care era în dormitor, unde suflul exploziei l-a trântit la podea. Am răni superficiale, dar am rămas fără casă, apartamentul este distrus cu totul, nu mai are uși, ferestre, balcon”.

Potrivit oficialilor ucraineni, forțele ruse au lansat peste 650 de drone şi 73 de rachete, inclusiv opt rachete hipersonice Zircon. După Kiev, poiectilele rusești au făcut victime și în Dnipro.

Samya Kullab, The Associated Press: „Atacul masiv al Moscovei vine pe fondul unei situații tot mai precare pentru Rusia. Kievul și-a întețit atacurile cu drone în spatele frontului. Coridorul terestru care leagă Rusia de Crimeea este bombardat constant, depozitele de combustibil din peninsulă au fost distruse, iar rușii sunt nevoiți să livreze benzină și motorină cu cisterne, aduse cu feriboturile”.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Încă o dată, Putin, în nebunia lui, a „revendicat victoria” asupra vieților unor simpli copilași, asupra locuințelor oamenilor și chiar și asupra unei clinici din Kiev. Dronele Shahed au vizat clădiri din Dnipro și, din nu știu ce motiv, chiar și o reprezentanță auto cu mașini fabricate în China. O rachetă Zircon a lovit simultan șapte clădiri. Au fost, de asemenea, atacuri cu drone Shahed asupra unor clădiri rezidențiale din Harkov, Zaporijia și regiunea Poltava”.

În același timp, Zelenski şi-a reiterat apelurile către Washington pentru livrări suplimentare de sisteme de apărare Patriot și interceptori. Deocamdată, insistențele Kievului au rămas fără răspuns.

În schimb, Financial Times scrie că Statele Unite analizează posibilitatea desfășurării de arme nucleare și în alte state europene membre NATO. Demersul ar fi menit să-i asigure pe aliați că reducerea sprijinului militar convențional nu slăbește garanțiile de securitate pentru continentul nostru.

În prezent, Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Regatul Unit găzduiesc bombardiere americane cu capacitate dublă, convențională și nucleară, Washingtonul păstrând exclusivititatea asupra utilizării lor.

Polonia și statele baltice și-au exprimat disponibilitatea de a găzdui bombardiere americane cu capacitate nucleară.