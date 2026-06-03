Au revenit la școală, cu regretul că nu și-au făcut studiile la timp.

Cu melodia „Ani de liceu” pe fundal, adolescenții au dat frâu liber bucuriei. Mult mai temperați au fost absolvenții trecuți de 50 de ani. Le-au fost colegi tineri de vârsta copiilor lor sau chiar a nepoților.

Absolvent: „Am fost mulți ani plecați din țară și m-am întors și am zis să terminăm puțin.”

Reporter: „Ce v-a ambiționat să terminați?”

Absolvent: „Ne-am gândit poate ni se cere la serviciu, la locul de muncă.”

Absolventă: „Am nepoți deja.”

Reporter: „Deci copiii dvs. au terminat liceul?”

Absolventă: „Și facultatea. Fata două facultăți, ginerele trei.”

Absolvent: „Am 52, trebuia terminat la timpul lui, dar fiind momentul cu Revoluția, când eram în liceu, am zis că totuși se cuvine și fără școală. Dar nu e așa. Așa că tineretul trebuie să pună mâna să învețe ca să termine școlile la timp, să nu termine ca noi.”

Absolvent: „Lucruri grele am trecut prin liceul ăsta, nu știu, că am trecut ca gâsca prin apă.”

Reporter: „Atât de greu a fost?”

Absolvent: „Foarte greu.”

Reporter: „Mergi și la facultate?”

Absolvent: „Aș dori, aș dori.”

Absolventă: „Eu o să continui mai departe la Academia de Poliție. Îmi doresc să îmi îndeplinesc visul și să merg mai departe.”

Reporter: „Criminalist?”

Absolvent: „Da, exact.”

De pe margine, rudele se gândesc mai întâi la proba bacalaureatului, abia apoi la pasul cel mare – facultatea.

Reporter: „Aveți emoții?”

Bărbat: „Pentru ea, da, cu bacul, apoi știți cum e, un pas destul de important din viața unui tânăr.”

Marcel Romanescu, primar Târgu Jiu: „În fiecare an i-am simțit emoționați, cred că cele mai mari emoții le-am avut la cei care veneau după perioada de pandemie.”

Vor fi astfel de ceremonii zilnic în Târgu Jiu, până la finalul săptămânii, animate de concerte.

Pe lista celor care vor urca pe scenă se află The Urs, Andia și Babasha.