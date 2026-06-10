50 de echipe a câte 6 elevi și-au testat capacitățile în situații-limită, pornind de la scenarii diferite. Câțiva tineri au simulat intervenția în cazul unei mame și al bebelușului ei, care au suferit mai multe răni.

Irina, elevă: „Consider că toți elevii de vârsta noastră ar trebui să treacă prin această experiență”.

Ca niște profesioniști, micii salvatori au acționat ca la carte. Unii dintre ei vor să urmeze cariere în domeniu.

Alexandru, elev: „În viitorul apropiat doresc să ajung voluntar la SMURD. Nu îmi doresc să ajung să fiu neputincios într-o situație periculoasă”.

Competiția, organizată de Crucea Roșie Română, are scopul de a-i familiariza pe elevi cu manevrele de acordare a primului ajutor. Și de a-i pregăti din timp pentru situații critice.

Adrian Dușa, director Crucea Roșie România Alba: „Trebuie cunoscute de către absolut toată lumea, din păcate suntem pe ultimul loc în Europa la populația instruită în vederea acordării primului ajutor, iar acești copii ne fac cumva să schimbăm statisticile.”

Numărul elevilor interesați de astfel de concursuri s-a dublat în ultimii ani. Prima ediție a competiției a fost organizată în anul 1962.