Fost premier al României, despre ratingul suveran al României: ”Fascinant cum lucrează propaganda”

Recent, agenția Fitch a luat decizia de a menține ratingul suveran al României la BBB minus, cu perspectivă negativă, ceea ce plasează ţara la un pas de un calificativ din categoria "junk" (nerecomandat pentru investiţii n.r.).

Acum, fostul premier Cîțu spune că adevărații vinovați pentru această situație economică dezastruoasă sunt ”transformați” în eroi de către ”propagandă”, fără să spună și despre cine este vorba.

Pe de altă parte, Florin Cîțu, care a fost și președinte al PNL, acum fiind un simplu membru de partid, spune că deciziile politice ”din ultimii ani — și mai ales pe cele de anul trecut — care au împins economia în recesiune și au dublat inflația” au împins România până la ”limita junk”.

”Fascinant cum lucrează propaganda. Din păcate pentru România, propaganda nu repară nimic. Doar acoperă dezastrul pentru o vreme. Încearcă să-i transforme în eroi tocmai pe cei care au adus România la un pas de junk. Motivul? Pe ultima sută de metri, în urma unor promisiuni pe care publicul nu le cunoaște, Fitch a decis să păstreze ratingul României la BBB-, cu perspectivă negativă.

Adevărul este mult mai simplu. Dacă nu luau deciziile din ultimii ani — și mai ales pe cele de anul trecut — care au împins economia în recesiune și au dublat inflația, România nu ajungea la limita junk. Nu mai era nevoie să negocieze și să promită nimic. Dacă nu-și urmau instinctele socialiste, crescând taxele în loc să reducă risipa și să facă o consolidare bugetară susținută de creștere economică, Fitch nu ar fi avut astăzi nicio dilemă: ar fi trebuit să schimbe perspectiva României din negativă în stabilă.

Aceiași oameni care au distrus economia vor continua să o distrugă până când vor pleca acasă. Indiferent câtă propagandă plătesc. Nu sunt eroi. Sunt groparii economiei. Țară, țară, vrem liberali! + It is the economy, STUPID!”, spune Cîțu.