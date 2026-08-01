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Fost premier al României, despre ratingul suveran al României: ”Fascinant cum lucrează propaganda”

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
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Shutterstock

Fostul premier al României, Florin Cîțu, care a fost și ministru al Finanțelor, a comentat, sâmbătă, ”pericolul” prin care a trecut România, care a ajuns ”la un pas de junk”, adică de a fi retrogradată de agențiile de rating.

autor
Cristian Matei

Recent, agenția Fitch a luat decizia de a menține ratingul suveran al României la BBB minus, cu perspectivă negativă, ceea ce plasează ţara la un pas de un calificativ din categoria "junk" (nerecomandat pentru investiţii n.r.).

Acum, fostul premier Cîțu spune că adevărații vinovați pentru această situație economică dezastruoasă sunt ”transformați” în eroi de către ”propagandă”, fără să spună și despre cine este vorba.

Pe de altă parte, Florin Cîțu, care a fost și președinte al PNL, acum fiind un simplu membru de partid, spune că deciziile politice ”din ultimii ani — și mai ales pe cele de anul trecut — care au împins economia în recesiune și au dublat inflația” au împins România până la ”limita junk”.

”Fascinant cum lucrează propaganda. Din păcate pentru România, propaganda nu repară nimic. Doar acoperă dezastrul pentru o vreme. Încearcă să-i transforme în eroi tocmai pe cei care au adus România la un pas de junk. Motivul? Pe ultima sută de metri, în urma unor promisiuni pe care publicul nu le cunoaște, Fitch a decis să păstreze ratingul României la BBB-, cu perspectivă negativă.

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Adevărul este mult mai simplu. Dacă nu luau deciziile din ultimii ani — și mai ales pe cele de anul trecut — care au împins economia în recesiune și au dublat inflația, România nu ajungea la limita junk. Nu mai era nevoie să negocieze și să promită nimic. Dacă nu-și urmau instinctele socialiste, crescând taxele în loc să reducă risipa și să facă o consolidare bugetară susținută de creștere economică, Fitch nu ar fi avut astăzi nicio dilemă: ar fi trebuit să schimbe perspectiva României din negativă în stabilă.

Aceiași oameni care au distrus economia vor continua să o distrugă până când vor pleca acasă. Indiferent câtă propagandă plătesc. Nu sunt eroi. Sunt groparii economiei. Țară, țară, vrem liberali! + It is the economy, STUPID!”, spune Cîțu.

Comisia Europeană a arătat că una dintre principalele surse ale creșterii deficitului a fost majorarea cheltuielilor cu salariile și pensiile din sectorul public. Aceste cheltuieli sunt permanente și continuă să apese asupra bugetului an după an.

De asemenea, Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, a afirmat că România a avut, începând din 2017, politici bugetare prin care statul a trăit „peste posibilități”, crescând cheltuielile mai rapid decât economia și veniturile fiscale.

Datele publicate de Ministerul Finanțelor arată că în 2025 cheltuielile bugetare au continuat să fie foarte ridicate. După primele nouă luni ale anului, cheltuielile ajunseseră la 569,4 miliarde lei, în timp ce veniturile erau de 466,9 miliarde lei, ceea ce a dus deficitul la peste 102 miliarde lei.

România a încheiat 2025 cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, de aproximativ 7,9% din PIB, iar economiștii au avertizat că modelul bazat pe consum și deficit nu poate susține o creștere economică sănătoasă pe termen lung.

Deficitul bugetar se temperează după primele cinci luni din 2026, însă statul continuă să cheltuiască peste încasări

Sursa: ProTV

Etichete: recesiune economica, criza economica, citu, economie,

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