Turiștii aflați în telegondole și telecabine au fost evacuați cu motoare diesel, anunță administratorii domeniului schiabil și ai instalațiilor, potrivit News.ro.

„Azi, în jurul orei 13:20, am înregistrat o avarie generală în rețeaua de alimentare cu energie electrică, între Cota 1000 și Cota 2000, fapt care a determinat oprirea instalațiilor noastre - Gondola Sinaia, Gondola Carp, Telecabina tronson 1 și Sania Alpină. S-a procedat la evacuarea turiștilor prezenți pe linie cu motoarele diesel, la informarea societății Electrica SA privind avaria și au fost căutate soluții pentru evacuarea celorlalte aproximativ 150 de persoane aflate la Cota 1400 și Cota 2000”, informează reprezentanții administrației Gondolei Sinaia.

Potrivit acestora, avaria a fost provocată de un copac care a căzut peste cablurile de tensiune. Un echipaj al companiei de alimentare cu energie electrică a intervenit pe munte, pentru remedierea avariei.

La ora transmiterii acestei știri, furnizarea energiei electrice a fost reluată la Cota 1400, fiind repuse în funcțiune Gondola Sinaia, care urcă din stațiune la Cota 1400, cât și telecabina tronson 2, care urcă și coboară între Cota 1400 și Cota 2000. Cu aceste două mijloace de transport se va face evacuarea persoanelor rămase pe munte.

Gondola Carp, care circulă între Cota 1400 și Cota 2000, în Bucegi, nu va putea funcționa nici în următoarele ore, din cauză că punctul de transformare de la Cota 2000 este afectat de avarie.