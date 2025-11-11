De ce alege Gen Z să fie neserioasă. Paradoxal, asta o transformă în cea mai puternică generație din istorie

Tinerii din Gen Z aleg în mod conștient să fie neserioși prin felul în care reacționează la încercările lumii moderne, dar asta îi transformă, paradoxal, în cea mai puternică generație de până acum.

Fie că repetă la nesfârșit fraze aparent fără sens pentru amuzamentul celorlalți, fie că gestionează stresul vieții cu ajutorul „copium” (termen care combină ”cope” – ”a face față” cu ”opium” – n.red.), tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 28 de ani își câștigă reputația de a lua foarte puține lucruri în serios.

Dar asta ar putea însemna că sunt cea mai puternică generație de până acum, scrie Lydia Spencer-Elliott, editorialist Independent.

„Istoricii vor sări cu siguranță peste generația noastră” este o frază rostită frecvent în comentariile de pe TikTok la videoclipuri cu Generația Z care gestionează încercările lumii moderne cu o energie exuberantă și dezechilibrată.

Gândiți-vă la costume gonflabile de dinozaur în uragane care le pun viața în pericol, la selfie-uri purtând ochelari de soare în timp ce le arde casa și la întrebarea dacă „Al Treilea Război Mondial va afecta wifi-ul”.

Mândri și prolifici, tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 28 de ani se autointitulează „cea mai neserioasă generație” care a locuit vreodată pe Pământ.

Aveau doar două opțiuni în fața realității actuale: să intre în panică sau să râdă

Și îi puteți învinovăți? Generația Z a moștenit un peisaj infernal de frământări globale. În ultimul sfert de secol, au văzut anularea cazului Roe v Wade (dreptul la avort în SUA – n.red.), o explozie de naționalism alb de extremă dreapta, o pandemie globală, conflicte mondiale și amenințarea accelerată a schimbărilor climatice.

Ar fi putut reacționa în două moduri. Să intre în panică sau să râdă în fața adversității. În timp ce mai mult de o treime dintre membrii Generației Z s-au orientat spre activism, ajutați de alfabetizarea lor online, mulți alții au ales să râdă în loc să plângă. Și reacția tuturor celorlalți? Nedumerire generalizată.

Tendințele încep adesea cu înregistrări audio virale de pe TikTok care devin stimulente vocale – rostite aproape incontrolabil în mijlocul conversațiilor normale, spre confuzia celor din jur, care nu sunt la curent cu gluma.

Dacă nu cunoști semnificația unor expresii precum „Am pierdut ceva odată”, „Nu e timpul pentru tine, sunt în interes de serviciu” sau „Nu putem scăpa, nu putem ieși” - acesta ești tu.

Înainte să vă dați seama, mii de videoclipuri cu lip-sync, dansuri și remixuri sunt create cu aceste versuri. Divertisment nesfârșit pentru cei care sunt mereu online – o aiureală totală pentru toți ceilalți. Așa cum era de așteptat.

Fie înțelegi, fie nu. Ideea este că nu trebuie să interpretezi nimic din ce vezi la Gen Z

Toate acestea au fost surprinse genial de un articol din New York Times care explică faptul că tendințele recente ale Generației Z pot fi respinse a fi drept „parodii”, ci mai degrabă o „ofuscare veselă”. Ideea, spune autorul, nu este să „înțelegi”. Ideea este să nu interpretezi nimic din ceea ce face Generația Z ca fiind dincolo de faptul că este doar puțin absurd.

Și totuși, de fiecare dată când apare un nou termen de argou, adulții se grăbesc să-l înțeleagă. Această disperare a dus aparent la o creștere a absurdității impenetrabile; trendul 6-7, animația suprarealistă cu inteligență artificială Ballerina Cappuccina și seria YouTube skibidi a lui Alexey Gerasimov se numără printre așa-numiții termeni de „putrefiere a creierului” ai anului. Dar nu există nimic de înțeles dincolo de toate aceste absurdități care sunt amuzante, distrag atenția și creează dependență.

Desigur, internetul are și un termen pentru asta. Copium – combinație a cuvintelor „cope” (a face față) și „opium”. Utilizatorii supraviețuiesc cu prostii atât de bine, încât acestea au devenit aproape un drog.

„Personalitatea mea este distrusă pentru că unul dintre primele gânduri pe care le-am avut când s-a întâmplat asta a fost că o să fac un foc pe TikTok”, a postat o persoană într-un videoclip cu legenda „copium”, alături de un clip din apartamentul său inundat, având drept coloană sonoră „Cred că îmi place această mică viață”. Din nou, ori înțelegi, ori nu.

Mileniali disperați să se alăture Gen Z. Printre ei, actorul Robert Pattison

A fi atât de neobosit jovial în prezența dezastrului este o formă de putere în sine - și această stare de spirit prostească face din Generația Z un club în care mulți mileniali sunt disperați să se alăture, indiferent dacă se încadrează sau nu în demografia de vârstă.

„Sunt Generația Z”, a încercat Robert Pattinson - cel mai neserios mincinos protagonist de la Hollywood - să-i spună colegei sale din Die My Love, Jennifer Lawrence, în timp ce era conectat la un detector de minciuni, în timpul unui interviu acordat Vanity Fair în acest weekend. De fapt, are 39 de ani.

Ca să fim corecți, Pattinson are într-adevăr o sensibilitate specifică Generației Z. De-a lungul carierei sale, a fost o sursă de prostii voite. E cunoscut pentru episodul din 2011, când i-a spus lui Matt Lauer într-un interviu TV în direct că a văzut un clovn murind la circ când „mașina de glume a explodat peste el”.

S-a plictisit atât de mult de întrebările despre faimă, încât a ales să înceapă să mintă pentru a se recupera din starea sa de fugă. Alte povești includ faptul că a fost model pentru mâini de femei, a invitat un stalker la cină și a filmat o scenă de coprofilie pentru Amurg, care a fost ștearsă. „Faptul că Rob este din Generația Z din punct de vedere spiritual chiar mă prinde”, au răspuns tinerii fani, primitori.

Zohan Mamdani a devenit primar în New York cu votul Generației Z

Un alt membru de onoare din Generația Z este primarul New York-ului, Zohan Mamdani. Tânărul de 34 de ani a câștigat voturi nu doar prin dezbateri live și bătăi la ușă, ci și prin serii virale de pe TikTok, precum „Are you Okay?”, unde a recunoscut că există un videoclip muzical vechi în care dansează topless într-un cărucior halal, care îl bântuie online.

În zilele premergătoare victoriei sale, Mamdani a apărut pe scenele multor cluburi de noapte din oraș pentru a atrage tinerii alegători.

„Unde se pune atât de mult problema luptei, este atât de important să existe un spațiu pentru bucurie”, a spus el într-o seară mulțimii în topuri scurte.

Un procent uriaș de 78% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani au votat pentru Mamdani. Schimbare și veselie. El vorbea pe limba lor.

