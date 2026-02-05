„Trăim într-o perioadă în care informația vine peste noi din toate direcțiile, într-un ritm amețitor, iar adevărul devine tot mai greu de distins. Tocmai de aceea, știrile au astăzi o misiune esențială: să aducă rigoare, context și claritate.

Noul jurnal Știrile PROTV de la ora 13 este un jurnal ancorat în real, viu, cu multe transmisiuni în direct și reporteri prezenți în mijlocul evenimentelor din București și din toată țara. Este un jurnal de weekend care va surprinde realitatea în desfășurare, de la eveniment la cultură, și care oferă repere sigure într-o lume aflată într-o continuă schimbare.

Mă bucur foarte tare că după 5 ani în care am prezentat matinalul Știrile matinale matinale de weekend la Pro TV. De sâmbătă mă întâlnesc din nou cu telespectatorii și la prânz vom avea program de știri. De la ora 13:00 sâmbăta și duminica, nu doar dimineața. Voi prezenta un weekend eu, un weekend, colegul meu Cosmin Stan, cu care deja prezint jurnalul dimineața în weekend”, a mai transmis corespondetul Știrile ProTV, Roxana Hulpe.