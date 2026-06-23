Peste 130 de lucrări, care reflectă o activitate întinsă pe mai bine de cinci decenii, sunt expuse într-un cadru arhitectural de excepție: fosta Mănăstire a Ursulinelor, un monument istoric, de secol 15.

Expoziția este gândită ca o călătorie prin universul fantastic al artistului. Ca să descopere tablourile, vizitatorul trece prin săli ample, traversează o grădină cu copaci, se odihnește lângă o movilă precum cele din satul natal al lui Ștefan Câlția - Șona - , și urmează o potecă de lemn.

Ștefan Câlția, pictor: „Dacă te plimbi ușor și în liniște prin grădina de meditație, cu gândurile așezate, poți puțin să renaști în fel de fel de povești, întâlnindu-te și cu lucrările mele”.

Lavinia Dan, curator expoziție: „Sunt temele mari ale operei domnului Câlția. Zborul, călătoria, căutătorul de ape, viața dintre pământ și cer ajungi inevitabil la lumea circului și la lumea că teatru”.

Expoziția este gazduită de Mănăstirea Ursulinelor, după ce spațiul a fost atent adaptat.

Eliza Yokina, arhitectul expoziției: „A trebuit să construim pardoseală acolo unde lipsea panouri și pereți de expunere detașate de clădire și cât mai puțîn invazive astfel încât să nu intervenim foarte mult pe clădire care știți că este monument istoric”.

Vizitatoare: „În această clădire e atât modernitate cât și minimalism, dar și o lumină extraordinară”.

Construită în secolul XV, Mănăstirea Ursulinelor este acum în centrul unui efort comun de restaurare. Acoperișul a fost reparat de voluntarii de la Ambulanța pentru Monumente.

Eugen Vaida, coordonator Ambulanța pentru Monumente: „Podul era afectat în foarte multe părți. Aici, o lucarnă prăbușită."

Expoziția poate fi vizitată până pe 16 august. Sumele obținute din vânzarea biletelor vor susține lucrări de reparații pentru alte clădiri istorice.