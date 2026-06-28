Instituțiile academice încearcă astfel să îi atragă spre învățământul superior pe cât mai mulți dintre ei.

Peste o sută de elevi din Moldova și Translivania au început școala de vară la Universitatea pentru Științele Vieții din Iași. Cazarea și masa sunt aici gratuite. În ferma agricolă a instituției, unde studenții fac practică, elevilor le-au fost prezentate echipamentele din agricultură, inclusiv drone.

Amalia și Lavinia sunt eleve în clasa a X-a, la un liceu din Neamț. Timp de o săptămână încearcă viața de student la Medicină Veterinară.

Amalia Maria Pușcasu, elevă: „Am o cunoștință, o doamnă doctor pe care eu o apreciez foarte mult la mine în sat și o am ca exemplu."

Studenții care în trecut au participat la aceleași programe îi ajută pe elevi să se familiarizeze cu campusul. Pe unii dintre ei chiar școala de vară i-a convins să facă studii universitare.

Eduard Ivan, student: „Inițial eu nu voiam să urmez studii universitare, venind dintr-un mediu rural, am zis că doar voi munci."

Prof. univ.dr. Gerard Jităreanu, rector USV Iași: „Elevii care revin în liceele lor povestesc colegilor despre experiență plăcuta pe care au avut-o și în anul următor, numărul celor înscriși crește."

Tot la Iași, Universitatea Tehnică va organiza, săptămâna viitoare, o școală de vară pentru 60 de elevi interesați de inginerie și electrotehnică. În iulie, vor urma programe similare la Universitatea de Medicină și Farmacie și la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", cu peste 400 de elevi de liceu.

La Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj elevii de clasa a XI-a vor avea ocazia să vadă cum e în studenție, timp de două săptămâni, începând cu 19 iulie.

Sebastian Filipovici, coordonator Junior Summer University UBB Cluj: „O să vădă cum sunt predate cursurile, seminariile, laboratoarele, poate o să vadă și partea de examinare."

La Cluj, costul școlii de vară se ridică la aproximativ 1100 de lei de elev, cu masă, cazare și activități incluse.