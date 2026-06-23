Efectele se văd deja pe piața muncii, mai ales în construcții, unde românii sunt foarte apreciați. Pe de altă parte, și sumele trimise acasă au mai scăzut.

Cornelius Bălan a plecat în Spania acum 20 de ani. Lucrează în construcții pe cont propriu pentru că, spune el, câștigă mai bine așa. Își stabilește singur tarifele și colaborează cu firme mari din domeniu. A observat, însă, că mulți români renunță la munca pe șantier.

Cornelius Bălan, muncitor în construcții în Spania: „De doi ani mulți pleacă din zona asta. Sunt zone unde construcțiile merg. Dar în zonă la noi, aici în Andaluzia, e greu. Cei mai mulți pleacă în Irlanda, Suedia. Clima, e răcoare, este de lucru în renovări.”

Căldura extremă din peninsulă este unul dintre motivele invocate de muncitori. În lunile de vară, activitatea pe unele șantiere se oprește la prânz. În plus, și costurile au crescut, iar traiul mai scump i-a făcut pe unii români să plece din Spania.

Lucru care pune și mai multă presiune pe piața muncii, unde românii sunt considerați o mână de lucru importantă. Patronatul constructorilor din Spania, de pildă, se așteaptă la un deficit de 700 de mii de muncitori în următorii ani.

Corespondent PROTV: „Declinul comunității românești din Spania a început în anul 2013 din cauza crizei economice de atunci, care a afectat numeroase sectoare de activitate, inclusiv construcțiile, domeniu în care lucrau foarte mulți români. Iar comunitatea a continuat să se micșoreze an de an și a ajuns, de la aproape 900 de mii de oameni, în 2012, la doar 600.000, anul trecut, după cum arată datele Institutului de Statistică Spaniol.”

Datele iau în calcul, însă, doar românii rezidenți în Spania. Cei care au dobândit cetățenia spaniolă, de pildă, nu apar în aceste statistici, deși locuiesc acolo.

Gabriela Stan, reprezentanta unei asociații de români din Spania: „Pe de altă parte, și sumele trimise acasă de românii care lucrează în Spania au scăzut în ultimii ani. Spania și-a pierdut treptat poziția de lider în clasamentul țărilor din care românii trimit cei mai mulți bani acasă și a ajuns pe locul al patrulea, după Marea Britanie, Germania și Italia. În 2025, românii din Spania au trimis în țară aproximativ 426 de milioane de euro, potrivit Băncii Naționale a României.”