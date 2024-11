Stațiunea Băile Herculane renaște: poduri restaurate, zonă de promenadă și plante decorative. De câți bani este nevoie

Acum, pe malurile râului Cerna, pe o porțiune de câteva sute de metri, se lucrează intens. Acolo ar urma să fie o zonă de promenadă plină de culoare.

Timp de zeci de ani, între Podul de Piatră, recent restaurat, și Podul de Fontă au domnit gunoaiele și buruienile. Acum, datorită voluntarilor, zona capătă o nouă înfățișare.

Oana Chirilă – inițiatoarea proiectului: „Aici am introdus în sit și un amfiteatru urban, un amfiteatru de pe care sperăm noi ca în viitor să proiectăm filme. Acolo, în capăt, e și un punct de belvedere din care se poate vedea foarte frumos clădirea Băilor Neptun și Podul de Fontă.”

Se lucrează și la amenajarea unor mici bazine pentru ca oamenii să se bucure de apa cu proprietăți curative. Plantele care vor completa tabloul au fost aduse din Belgia, dar sunt în armonie cu peisajul de acolo.

Alexandru Almăjan – peisagist: „Am folosit arbuști pentru a da un plus de volum, dar și plante acoperitoare de sol, cum ar fi pinusul mogo, iar în zona cădițelor am folosit plante cu un plus mare de culoare.”

Turiștii sunt încântați că, după decenii de declin, stațiunea începe ușor să renască.

Turistă: „Of, abia aștept, vin de foarte mult timp aici, acum văd că au început să o ia din loc, sper să aibă continuitate."

Turist: „Ar fi bun că, na, uite, îi cam pustiu, când vii se vedea acolo pe râu că nu-i amenajat. Va fi fain, că vin și străini, nu doar români.”

Dan Buru – reprezentant al primăriei din Băile Herculane:

„Sunt foarte mulți turiști care vin an de an datorită proprietăților curative ale apelor termale, să găsească că se fac lucruri noi, că se restaurează clădirile, că Băile Herculane va redeveni în cele din urmă ceea ce a fost odată, Perla Europei.”

Lucrările de amenajare ar trebui finalizate anul viitor. Însă voluntarii mai au nevoie de 15.000 de euro pentru a-și duce planul la bun sfârșit. Cei care vor să întindă o mână de ajutor găsesc detalii pe site-ul Herculane Project.

În ultimii ani, asociația care stă în spatele acestei inițiative a reușit să aducă laolaltă arhitecți, autorități, companii, voluntari și mai ales comunitatea locală. Și astfel au fost găsite soluții de conservare a clădirilor emblematice din Băile Herculane.

