Sprint pentru sănătate și familie: Smiley și Dr. Wargha Enayati aleargă pentru Big Little Festival

Miza? Cine ajunge primul la Big Little Festival, cel mai mare festival din Europa de Est dedicat exclusiv familiilor.

Evenimentul a marcat lansarea parteneriatului dintre Big Little Festival și Enayati Medical City, într-o manieră spectaculoasă și prietenoasă, reflectând valorile comune ale celor două branduri: bucurie, sănătate și familie.

Atmosfera a fost animată de Ballet Show Dance Art, care a adus vibe-ul unei competiții adevărate. Startul cursei a fost dat de Radu Nechit, în rol de MC, iar la linia de sosire, Elena Zagaican – reporter special Big Little Festival – i-a întâmpinat pe concurenți alături de mascota oficială a festivalului, pentru un interviu „la cald”. Zeci de trecători s-au alăturat momentului, susținându-și favoritul într-o cursă simbolică a prieteniei și colaborării.

Parteneriatul aduce o serie de surprize pentru clienții Enayati Medical City, dar și pentru miile de familii care vor participa la Big Little Festival, în perioada 29–31 august, la Palatul Mogoșoaia.

Despre Enayati Medical City

Enayati Medical City este un Oraș Medical cu suflet – primul ecosistem medical integrat din România, fondat de Dr. Wargha Enayati, pionier al medicinei private și al abonamentelor medicale din țară. Inaugurat în ianuarie 2021, Enayati Medical City ridică standardele serviciilor de sănătate printr-un model inovator bazat pe empatie, excelență și parteneri medicali de elită.

Complexul include:

Două spitale: unul operat de Grupul Memorial Healthcare și Enayati Hospital

Enayati Home – centru rezidențial premium pentru seniori

Patru policlinici moderne cu peste 100 de cabinete: Băneasa, Șișești, Arcul de Triumf și Enescu

Toate acestea sunt susținute de conceptul unic de Concierge Doctor, care plasează pacientul în centrul actului medical, cu grijă personalizată și acces rapid la cele mai bune resurse. Situat în nordul Bucureștiului, pe Str. Gheorghe Ionescu Șișești nr. 8A, Enayati Medical City este mai mult decât un spital – este o comunitate care pune sănătatea și demnitatea umană pe primul loc. Mai multe pe: www.enayatimedicalcity.ro

Despre Big Little Festival

Big Little Festival este cel mai mare festival din Europa de Est, dedicat exclusiv familiilor – un loc în care magia copilăriei și bucuria timpului petrecut împreună se îmbină într-o experiență memorabilă. Festivalul aduce împreună muzică live, spectacole, ateliere creative, zone de relaxare, gastronomie, activități educative și momente de conectare autentică între generații.

Ediția din acest an va avea loc la Palatul Mogoșoaia, în perioada 29-31 august și promite trei zile de distracție, șapte zone, artiști îndrăgiți, spații de joacă spectaculoase și un program gândit cu grijă pentru întreaga familie. Este mai mult decât un festival – este o declarație de iubire pentru copilărie și pentru legătura specială dintre cei mici și cei mari.

Tabăra de muzică HaHaHa Production, Tărâmul Jocurilor, Refugiul de liniște, Lumea Poveștilor și Teatru alături de Vero Căliman (Director Creativ Big Little Festival), Arena de Gaming, Laboratorul de Creație și Știință, Jocurile Copilăriei by JUST 4 KIDS, Zona Mama și Copilul, toate sunt create pentru 3 zile pline de distracție și momente petrecute în familie.

Toate informațiile, noutățile și surprizele Big Little Festival se pot găsi pe www.biglittlefestival.com

Urmărește Big Little Festival:

Facebook: https://www.facebook.com/biglittlefestival

Instagram: https://www.instagram.com/biglittlefestival/

TikTok: https://www.tiktok.com/@big.little.festival

YouTube: https://www.youtube.com/@BigLittleFestival

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: