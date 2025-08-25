Spotify va crește din septembrie prețurile abonamentelor premium la nivel global. Cât vor plăti utilizatorii

25-08-2025 | 07:28
Spotify
Spotify va majora preţurile abonamentelor premium pe mai multe pieţe globale. 

Claudia Alionescu

Măsura vine în contextul în care compania investeşte în noi funcţii şi servicii, potrivit unui interviu acordat publicaţiei Financial Times de către Alex Norström, co-preşedinte şi director de business al platformei.

Scumpirile vor fi însoţite de lansarea unor servicii suplimentare, iar obiectivul Spotify este să ajungă la un miliard de utilizatori.

Începând din septembrie, abonamentul premium Individual va creşte de la 10,99 euro la 11,99 euro în regiuni precum Europa, Orientul Mijlociu, Africa, America Latină, Asia-Pacific şi Asia de Sud.

Norström a declarat că ajustările de preţ fac parte din „strategia de business” a companiei şi vor fi aplicate „atunci când au sens”.

Spotify a raportat anul trecut primul său profit anual, susţinut de majorările de preţ şi reducerile de costuri implementate în ultimii ani.

