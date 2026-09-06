De la mic la mare, oamenii s-au strâns lângă Fanfara Armatei pentru a asculta ritmurile militarilor. Apoi, copiii au putut picta, modela ori dansa.

Copiii descoperă arta prin joacă

Bărbat: „Am venit cu nepoțelul. Sperăm să ne simțim bine, cu minte de copil și eu.”

Un spectacol la înălțime a atras privirile tuturor.

Flaviu Cernescu, cunoscut drept Balaurul din Transilvania, a surprins cu acrobațiile sale.

Flaviu Cernescu, acrobat: „Am avut emoții și cu soarele, se lăsase soarele și era în lungul liniei, apusul ar fi ora potrivită pentru mine, dar a mers bine.”

Ne întoarcem cu picioarele pe pământ, unde poveștile cunoscute sunt puse în scenă. Așa cum s-a întâmplat și în cazul „Scufiței Roșii”.

Bărbat: „Au foarte multe reprezentații foarte bune ce reproduc povești clasice pentru copii.”

Florian Roșian, manager teatrul Puck: „Se vede că de la an la an tot mai multă lume avem în preajma scenelor și evident încercăm să facem din ce în ce mai variat acest festival.”

Festivalul continuă și sâmbătă. Spectacolele și activitățile pentru copii au loc în mai multe zone din centrul Clujului.