5 echipe de elevi români pleacă la Campionatul Mondial de Robotică FIRST din Houston, SUA!

Arena cea nouă din Pitești a fost invadată de roboți și mai ales de bucuria și exuberanța tinerilor “robotiști” din cele mai bune 60 de echipe din toată țara.

Cele 5 echipe care ne reprezintă țara la etapa mondială sunt:

· Echipa de la Transylvania College | The Cambridge International School in Cluj-Napoca (Alphatronic)

· Echipa Colegiului Național Pedagogic Carmen Sylva din Timișoara (CSH)

· Echipa Colegiului Național Zinca Golescu din Pitești (TehnoZ)

· Echipa Colegiului Național B.P. Hașdeu din Buzău (Heart of Robots)

· Echipa Colegiului Național Ion Luca Caragiale din Ploiești (Eastern Foxes)

Alături de aceste 5 echipe vor participa și 4 finaliști ai premiului Dean’s list: Anca Stănciulică, Luca Barbu, Luca Pantelimon și Andrei Dragoș. Aceștia vor deveni ambasadorii competiției la Campionatul Mondial.

Campionatul Mondial din Houston, SUA se va desfășura între 16 și 19 aprilie unde vor participa peste 250 de echipe din toate colțurile lumii. Echipele noastre sunt admirate de către toți participanții, datorită rezultatelor excelente ale celor doi campioni mondiali din Arad și Focșani.



„În acest weekend la Pitești Arena am avut parte de multă adrenalină, galerii mai mari decât la meciurile de baschet și recorduri mondiale la puncte făcute de echipele românești - un adevărat spectacol. L-am invitat pe Dan Negru să fie MC, iar el a fost profund impresionat de amploarea competiției și de energia incredibilă a galeriei. Campionatul Mondial este punctul culminant pentru toți elevii pasionați de robotică din întreaga lume. Voi urmări cu emoție fiecare meci și sunt convinsă că, așa cum se întâmplă an de an, copiii noștri ne vor face mândri că suntem români. Le doresc mult succes, iar faptul că au ajuns până aici îi face deja campioni în ochii mei!”, a declarat Dana Războiu, fondatoarea asociației Nație Prin Educație.

Asociația non-profit Nație Prin Educație, fondată de către Dana Războiu, este un deschizător de drumuri în domeniul roboticii în România - începând cu anul 2016, a adus în țară „FIRST Tech Challenge”, în cadrul celui mai mare program educațional STEM pentru liceeni din țară.

FIRST Tech Challenge înseamnă more than robots – este un proiect de inginerie și lucru organizat ca într-un startup, care presupune muncă, dedicare și mai ales lucru în echipă, o cerință vitală pentru o echipă de robotică. Astfel, tinerii implicați în aceste proiecte își dezvoltă abilitățile și descoperă un potențial drum profesional.

BRD – Groupe Société Générale este partener fondator al competiției încă de la apariția sa în România în 2016, timp în care a susținut echipele participante din 100 de orașe din țară să facă performanță în domeniul roboticii prin activități extracuriculare.

NEPI Rockcastle este partnerul care îi ajută pe elevi să își expună creativitatea în mall-urile din toată țară pentru a inspira viitoarele generații să intre în lumea roboticii.

Partenerii principali ai programului educațional FIRST Tech Challenge România sunt BRD Groupe Societe-Generale, Dedeman, NEPI Rockcastle, partenerii logistici: KLG Europe, ARILOG, Euroccoper și partenerii educaționali: Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași.

Mai multe detalii despre Nație Prin Educație și parcursul echipelor găsiți pe: Instagram @natieprineducatie, Facebook & Youtube: FIRST Tech Challenge Romania și site-ul: https://natieprineducatie.ro/

