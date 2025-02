România, reprezentată la Campionatul Mondial de Robotică. Elevii din țara noastră vor concura împotriva a 1.200 de echipe

Ionuț Panea, lider Autovortex: „Anul acesta am început o nouă competiție, se numește Vex Robotics. În luna ianuarie am participat cu divizia de copii de liceu la competiția din Istanbul. Am lua locul I, a fost o experiență frumoasă și am început anul cu bine. După care am aflat că la această competiție se poate participa cu studenți și am ajuns la competiția din Kuwait pe care, de asemenea, am câștigat-o cu locul I. Surpriza mare a fost că am concurat cu două fete. Șocul mare a fost pentru arabi care nu se așteptau să piardă în felul acesta, mai ales în fața unor fete. În urma victoriilor ne-am calificat la Campionatul Mondial. Această comeptiție se desfășoară în SUA, noi am participat și anul trecut (…) sunt aproape 1.200 de echipe”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: